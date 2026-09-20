El Madrid de los musicales abre una nueva temporada: del mítico Real León a Los Miserables o la Familia Addams

Archivo - Varios artistas actúan en la primera representación del musical ‘El Rey León’ para los medios de comunicación antes de su vuelta oficial en el Teatro Lope de Vega, a 21 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Madrid de los musicales vuelve tras el verano en una nueva temporada en la que se podrán disfrutar de clásicos como el 'Rey León', que lleva desde 2011 en cartelera y vuelve un año más al Teatro Lope de Vega, una nueva edición de 'Los Miserables', 'La Familia Addams' o otros más temáticos como uno basado en las canciones de Alejandro Sanz.

La oferta de musicales se suma a la multitud de actividades culturales que se pueden disfrutar en la capital, especialmente de conciertos, teatro o cine. En concreto, Madrid congregó 237 millones de facturación por música en vivo según los últimos datos.

Uno de los clásicos es el 'Rey León', uno de lo emblemas de Gran Vía, que acumula ya más de siete millones de espectadores en la ciudad. Actualmente, está abierto el periodo de venta con nuevas funciones disponibles hasta el 29 de noviembre de 2026.

Uno de los destacados de este espectáculo es el vestuario, con más de 37.000 horas de trabajo manual para crear las máscaras y esculturas animadas, y más de 4.000 piezas sueltas --anillos, collares, pulseras, cinturones-- activas durante cada función.

Fuera de España, se trata del musical más taquillero, sumando más de 124 millones de espectadores en todo el mundo. Hasta ahora este espectáculo ha cosechado 70 premios internacionales como el premio Tony y el de la NY Drama Critics a mejor musical, el Grammy a mejor álbum musical y también el premio Laurence Olivier (Reino Unido) a mejor coreografía y mejor diseño de vestuario.

'Los Miserables' han arrancado ya también temporada en el Teatro Apolo de Madrid, una obra que ha sido aplaudida ya por más de 250.000 espectadores. Con 14 Premios en 2026, España se ha sumado a este fenómeno internacional.

Se trata del musical con mayor tiempo de permanencia en cartelera en el mundo y ha superado las 16.000 funciones solo en Londres. La producción londinense celebró recientemente su 40º y continúa batiendo récords de audiencia en el Sondheim Theatre. Se ha representado en 438 ciudades de 57 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 150 millones de espectadores.

Basado en la clásica novela de Victor Hugo, es una historia de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio "atemporal de la supervivencia del espíritu humano" que narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto que busca la redención tras su liberación de la prisión, ambientado en la Francia posterior a la Revolución.

En el Teatro Gran Vía de Madrid será el turno de 'SIX', un musical que reimagina las vidas de las seis esposas de Enrique VIII en estrellas del pop en un "histo-remix" con una mezcla de energía y humor, que convierte a las seis reinas Tudor "en estrellas del pop y a su ex, el rey británico Enrique VIII, en el villano perfecto de un concierto inolvidable".

Icono en la cultura pop, la obra fue creada por Toby Marlow y Lucy Moss cuando tenían solo 21 años y debutó en el Festival de Edimburgo en 2017. Rápidamente conquistó el West End y no ha dejado de crecer, con miles de millones de reproducciones y dos Premios Tony por Mejor Música y Mejor Vestuario.

Por otra parte, 'La Familia Addams' toma posesión del Teatro Calderón con una nueva de BEON Entertainment y LETSGO, dirigida por Federico Bellone, inspirada en los personajes creados por Charles Addams. El espectáculo de gran formato reinventa el universo gótico más famoso con una puesta en escena "tan excesiva como divertida".

En esta ocasión, la historia da un giro inesperado: Miércoles Addams se ha enamorado y su elegido es "un chico completamente normal". Lo que podría ser un presentación familiar se convierte "en un auténtico caos cuando dos mundos opuestos chocan dentro de la mansión Addams, entre situaciones absurdas, emociones desbordadas y números musicales llenos de ironía". Más allá de las risas, 'La Familia Addams, el musical' habla de los lazos familiares, la identidad y la necesidad de ser aceptado tal y como uno es.

Cambiando de tercio, y a partir de octubre, la música de Alejandro Sanz llegará en forma de musical con 'El alma al aire, Alejandro Sanz' en el Teatro Ocasio Coliseum Madrid con éxitos como 'El Alma al Aire', 'Amiga mía', 'No es lo mismo' o 'Corazón partío'. Se trata de la primera producción original de los productores de éxitos como 'El Rey León', 'Anastasia', 'TINA' o 'Aladdín'.

Con el apoyo de Alejandro Sanz y el libreto del doble ganador de un Premio MAX, Álvaro Tato, este musical es "una invitación a reconectar con lo que realmente importa: vivir".

Amanda Digón y Pepe Nufrio encabezarán la primera producción original de Stage Entertainment 100% española.

Por último, en el Nuevo Teatro Alcalá, 'Wicked. El Musical' acercará en su última temporada el fenómeno musical de Broadway a Madrid de la mano de ATG Entertainment. Se trata de una producción galardonada con más de 100 premios internacionales y aplaudida por más de 60 millones de espectadores en el mundo.

'Wicked. El Musical' invita a descubrir una historia de amistad y ambición que cuestiona las apariencias y el poder. Su partitura, compuesta por Stephen Schwartz, incluye canciones como 'Desafiando la Gravedad', 'Popular' y 'Para siempre' desde una reflexión sobre la identidad, la aceptación y la lucha por la justicia.