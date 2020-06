Madrid no ha recibido notificación de contagiados en Barajas esta semana y tacha de "paripé" el protocolo del Gobierno

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no ha recibido notificación de ninguna persona contagiada de coronavirus que haya llegado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde que acabó el estado de alarma y tacha de "paripé" el protocolo diseñado por el Gobierno central.

Así lo ha señalado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El dirigente ha sostenido que la preocupación del Ejecutivo autonómico con el aeródromo "sigue" y "va en aumento" dada la "inacción" del Gobierno de España con respecto al control fronterizo.

Para Aguado, las decisiones del Ejecutivo están "llegando tarde y no son las adecuadas". Así, tras la apertura de fronteras el 21 de junio, ha considerado que el protocolo planteado es "un paripé, que intenta disfrazar de seguridad algo que no lo es".

En este sentido, ha indicado que exigir un formulario por escrito a las personas tiene "muchas deficiencias" porque hay muchas personas que no saben que tienen coronavirus porque en muchos casos "no tienen síntomas". Además, consideran que de rellenarse lo lógico sería que se hiciese "de forma digital" para que "un operario" no tenga que recoger "los formularios escritos por miles de turistas".

El vicepresidente ha desvelado que a pesar de que llevan tres días permitiendo el acceso a la Comunidad por el aeropuerto la Consejería de Sanidad no ha recibido "ni una sola notificación de ninguna persona que esté o haya podido estar contagiada".

"Simplemente por estadística alguien que ha venido tendría que haber sido notificada a Sanidad", ha indicado. Esto demuestra, a su juicio, "la descoordinación o la falta de medidas eficaces para controlar el virus". Además, ha desvelado que desde el Gobierno regional tienen recogidos en sus hospitales dos casos importados de Covid-19.

Aguado ha desvelado que el primer vuelo de fuera de España que llegó el 21 de junio procedía de Milán. "Si en Milán ha tenido un índice de impacto el coronavirus del 18-20 por ciento, simplemente hay que echar número pasa saber que en un vuelo de 200 personas algún pasajero puede venir o bien con síntomas o bien habiendo pasado este virus", ha señalado.

Por otra parte, ha criticado el control de temperatura porque ha recordado que "hay una parte muy importante" de los casos que no "no presentan síntomas" así como el control visual, que considera "el más peregrino". Sobre esto último, ha ironizado con que no sabe "si hay alguien que puede ver más allá del cuerpo humano y detectar un virus".

Con este protocolo, según el vicepresidente madrileño, se puede volver al "punto de partida de febrero". Aguado cree que "repetir los mimos errores de hace cinco meses" es "frustrante y dramático". "Si en febrero el principal coladero del virus fue Barajas pongamos en marcha medidas", ha remarcado.

NO SE DESCARTA TOMAR MEDIDAS

Con el objetivo de garantizar la seguridad en Barajas, Aguado ha indicado que no ha descartan ninguna acción que tomar contra el Gobierno, a pesar de que "la primera y la deseable es la política".

"No descartamos ninguna medida ni ninguna vía con el objetivo de garantizar la protección de los madrileños y de las personas que vengan a visitarnos", ha declarado.

500309.1.260.149.20200624141201