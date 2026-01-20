El Madrid nocturno, poético y esperpéntico de Valle-Inclán vuelve al Teatro Español con 'Luces de bohemia'

Luces de bohemia – Javier Naval – Teatro Español - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Madrid nocturno, poético y esperpéntico de Ramón María del Valle-Inclán volverá a las tablas del Teatro Español con el espectáculo 'Luces de bohemia', que regresa a la Sala Principal tras el éxito cosechado la pasada temporada, en la que se conmemoró el centenario de la edición definitiva de la obra en 1924.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que el espacio vuelve a apostar así por un título que marcó la anterior programación y que regresa ahora junto a 'Cumpleaños', de Luisa Carnés, tras la excelente acogida del público.

Considerada la pieza más importante de Valle-Inclán y el texto con el que inaugura el género del esperpento, 'Luces de bohemia' narra el periplo nocturno del poeta ciego Max Estrella y Latino de Híspalis por un Madrid deformado, poético y ferozmente crítico.

El público encontrará de este modo una sátira lúcida sobre la injusticia social y la corrupción política que fue galardonada con el Premio Fotogramas de Plata a mejor actor de teatro para Ginés García Millán y el Premio ADE de dirección para Eduardo Vasco.

En esta nueva etapa, la obra, en cartel del 23 de enero al 7 de marzo con funciones a las 19 horas, cuenta con Ginés García Millán y Antonio Molero como protagonistas y un reparto renovado.

El Ayuntamiento ha destacado que la producción contará todos los días con bucle magnético, accesibilidad para personas de movilidad reducida y sonido amplificado, con una función de accesibilidad total el 27 de febrero que incluirá audiodescripción y sobretitulado para personas sordas.Se recomienda a los espectadores que deseen hacer uso del sobretitulado evitar las primeras filas y adquirir localidades a partir de la fila 5.

CUMPLEAÑOS EN EL SALÓN DE LOS BALCONES

Del mismo modo, 'Cumpleaños', de Luisa Carnés, regresa también al Teatro Español tras la gran acogida de la temporada pasada. Escrita en 1966, adelanta temas que siguen plenamente vigentes. En su formato escénico, la obra sitúa al espectador ante Eva --encarnada por Mamen Camacho--, una mujer que, en la víspera de su cumpleaños, se enfrenta a sus miedos, al vacío y a la dificultad de reconocerse dentro de un modelo de vida marcado por el matrimonio, el paso del tiempo y las expectativas sociales.

'Cumpleaños' podrá verse del 22 de enero al 8 de febrero, con funciones a las 18.30 horas, en el Salón de los Balcones - Andrea D'Odorico.