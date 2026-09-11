Madrid se quita la 'boina' de contaminación: mínimo histórico de NO2 y 21 estaciones cumplen ya el límite de 2030

Panorámica de Madrid desde el Faro de la Moncloa - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha registrado hasta agosto su nivel más bajo de dióxido de nitrógeno (NO2) de toda la serie histórica, con 21 de sus 24 estaciones de medición por debajo del límite de 20 microgramos por metro cúbico que establecerá la normativa europea a partir de 2030.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este viernes que la capital haya dejado atrás la imagen de la 'boina' que asola la ciudad en episodios de contaminación. "Hoy no hay boina en Madrid más que nuestra parpusa", ha proclamado durante el balance de los siete años de aplicación de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

Almeida ha presentado los resultados desde el Faro de Moncloa, el mismo lugar donde dio a conocer la estrategia en 2019, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo.

"Con cuatro años de adelanto, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido que casi el 90% de sus estaciones cumplan unos límites de calidad que están en el horizonte de 2030", ha destacado el regidor, quien ha asegurado que "los madrileños respiran la mejor calidad del aire que nunca se ha respirado en esta ciudad".

Los registros de junio, julio y agosto consolidan el descenso del NO2 observado durante los últimos años. Según el balance municipal, Madrid cumpliría actualmente la directiva europea vigente, cuyo límite anual se sitúa en 40 microgramos por metro cúbico, como ya ha sucedido durante cuatro años consecutivos.

En agosto de 2026, únicamente las estaciones de Barajas Pueblo, Ensanche de Vallecas y Plaza Elíptica superaron los 20 microgramos por metro cúbico, aunque las tres permanecieron por debajo de los 30 y, por tanto, alejadas del límite de 40 establecido en la normativa actual.

Un año antes, 15 estaciones rebasaban el futuro límite europeo. La diferencia es mayor respecto a agosto de 2019, antes de la puesta en marcha de Madrid 360, cuando 22 de las 24 estaciones registraban niveles superiores a los 20 microgramos. Tres superaban entonces los 40 y otras 19 se situaban por encima de los 30.

DESCENSO SOSTENIDO DURANTE EL VERANO

En junio de este año, 16 estaciones se situaron por debajo de los 20 microgramos, por lo que, por primera vez, dos de cada tres puntos de medición cumplían el límite previsto para 2030. En junio de 2019 solo la estación de El Pardo registró menos de 20 microgramos, mientras que seis superaron los 40 y un total de 19 rebasaron los 30.

La tendencia continuó en julio, cuando 17 de las 24 estaciones marcaron niveles inferiores a los 20 microgramos. En el mismo mes de 2019, solo una estación se situó por debajo de ese umbral, 19 superaron los 30 microgramos y tres rebasaron los 40.

Madrid infringió entre 2010 y 2021 los umbrales anuales de NO2 establecidos por la directiva europea vigente. El peor dato de la última década se produjo en 2017, cuando 15 de las 24 estaciones superaron el límite de 40 microgramos por metro cúbico. La capital logró cumplir los límites europeos por primera vez en 2022.

"UNA HISTORIA DE ÉXITO"

"Siete años después podemos decir que Madrid 360 ha sido un éxito", ha afirmado el alcalde, quien ha defendido que Madrid cuenta actualmente con sus "mejores datos de sostenibilidad económica, ambiental y social".

El regidor también ha cargado contra la oposición en Cibeles por haber calificado Madrid 360 de "regresión ambiental" y advertir de que permitiría la entrada de cientos de miles de vehículos en la ciudad.

"Ha sido por no seguir las políticas de la izquierda, pero tampoco por seguir los dictados de Vox", ha sostenido. "Ni éramos negacionistas ni éramos globalistas; estábamos del lado del sentido común y de los madrileños", ha añadido.

Todo ello, según Almeida, para ser capaces de ser "la locomotora económica de España" y, al mismo tiempo, "la locomotora de sostenibilidad ambiental de España".

EL GOBIERNO MUNICIPAL SACA PECHO CON MADRID 360

El Gobierno municipal atribuye el descenso de la contaminación a medidas como la prohibición de las calderas de carbón, la implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones y las restricciones a los vehículos sin distintivo ambiental. Según los datos municipales, los accesos de los vehículos más contaminantes han caído un 41% en Distrito Centro y un 94% en Plaza Elíptica.

Almeida también ha destacado las ayudas para renovar el parque automovilístico, dotadas con más de 100 millones de euros, la creación de centros de movilidad intermodal y las actuaciones desarrolladas en materia de tratamiento de residuos y zonas verdes.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) eliminó los autobuses diésel de su flota en diciembre de 2022 y cerró 2025 con un récord de 512 millones de viajeros, 73 millones más que en 2019. La ciudad dispone además de 77,2 kilómetros adicionales de carriles bus, 762 paradas más y 18 nuevas líneas.

Bicimad se ha extendido a los 21 distritos y cuenta con 683 estaciones y 8.385 bicicletas, frente a las 213 estaciones y 2.158 bicicletas existentes en 2019. La capital también ha multiplicado por más de cuatro sus puntos de recarga eléctrica, hasta alcanzar los 1.349.

La estrategia incluye igualmente actuaciones relacionadas con el Parque Tecnológico de Valdemingómez y la incorporación de nuevos parques y zonas verdes. Desde 2019, el Ayuntamiento ha invertido más de 116 millones de euros en 136 proyectos de conservación y mejora del patrimonio verde, de los que 120 ya han sido ejecutados.

"Les pedimos un esfuerzo a los madrileños en 2019 y, en 2026, lo que les presentamos son resultados", ha concluido Almeida, quien ha invitado a disfrutar de una ciudad liberada de su tradicional 'boina' de contaminación.

"Disfrutemos de nuestra historia y de nuestras tradiciones, pero también de ese futuro maravilloso que tenemos en común", ha remachado el alcalde antes de insistir en que "la única boina" que queda hoy en Madrid es la parpusa de chulapo.