Más Madrid acusa a Almeida de hacer "autobombo" con calidad de aire mientras "esconde" datos sobre ozono y partículas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (d), durante una intervención en el Faro de Moncloa, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de hacer "autobombo" con la calidad del aire y de "esconder" la mitad de los datos de la contaminación al centrar su balance de Madrid 360 únicamente en el descenso del dióxido de nitrógeno (NO2).

"Almeida es un caso único haciendo autobombo con la calidad del aire. Esconde la mitad de los datos y solo habla del dióxido de nitrógeno, mientras calla sobre el ozono y las partículas en suspensión, que son los contaminantes que están disparados en Madrid", ha afirmado Gómez en declaraciones remitidas a los medios.

La edil ha respondido así al balance presentado por Almeida, quien ha anunciado que Madrid ha registrado hasta agosto su nivel más bajo de NO2 de toda la serie histórica y que 21 de las 24 estaciones de medición cumplen ya el límite de 20 microgramos por metro cúbico previsto por la Unión Europea para 2030.

Para la edil de Más Madrid, seleccionar uno de los indicadores y presentarlo como prueba del éxito de la estrategia municipal supone hacer "propaganda barata". "Y encima la hace con los datos del propio Ayuntamiento, que cualquiera puede consultar y que cuentan una historia bien distinta a la que él nos vende", ha sostenido.

"EL PP YA VA TARDE"

Gómez ha asegurado que Madrid ha vivido durante este verano "semanas enteras" con mala calidad del aire por los niveles de ozono y partículas en suspensión, así como episodios de calima y de humo procedente de incendios cercanos. "Seguimos sin protocolo de ozono y el PP ya va tarde. Está en juego la salud de millones de personas", ha recalcado.

Más Madrid considera que el descenso del NO2 no permite concluir que el conjunto de los problemas relacionados con la calidad del aire esté solucionado y reclama que el Ayuntamiento tenga en cuenta todos los contaminantes en sus políticas ambientales.

Finalmente, la concejala ha criticado que el Ayuntamiento prolongue la actividad de Valdemingómez. "¿Cómo puede decir Almeida que el aire de Madrid es buenísimo cuando decenas de miles de vecinos respiran el aire que sale de la incineradora?", ha preguntado.