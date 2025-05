Madrid rechaza devolver el Daoíz y Velarde de la plaza del Dos de Mayo al Prado y garantiza su conservación

Más Madrid defiende, con la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que su ubicación adecuada es el museo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado devolver la escultura de Daoíz y Velarde de la plaza del Dos de Mayo al Museo del Prado y ha defendido que su conservación está "debidamente garantizada" a través de un mantenimiento que se realiza "diariamente".

Así lo ha manifestado esta semana la directora general de Patrimonio Cultural, Elena Hernando, en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte después de que la concejala de Más Madrid Cuca Sánchez haya remarcado que "una ubicación adecuada para su protección" sería el Prado.

Hace unas semanas, la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio reclamó al Consistorio su devolución con motivo de la remodelación de la plaza del Dos de Mayo tras mostrar su preocupación por la conservación" del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

"Su permanencia a la intemperie durante décadas la ha expuesto a un grave deterioro por la erosión natural y las inclemencias meteorológicas, además de haber sufrido diversos actos vandálicos que han afectado tanto a su integridad física como a su dignidad estética", señaló la entidad.

Sánchez ha exigido al Área de Cultura que "asuma su responsabilidad" y que se posicione "claramente" sobre esta cuestión. "Esta obra fue realizada por Antonio Solá en el siglo XIX, posee "un enorme valor artístico y simbólico. Respeten la historia, escuchen al barrio y gestionen con rigor", ha insistido.

La directora general de Patrimonio Cultural ha respondido que la conservación del Daoíz y Velarde "está debidamente garantizada" gracias al contrato de conservación de mantenimiento que tiene el Ayuntamiento y que "actúa diariamente en por la conservación de los monumentos, en especial esta escultura".

EN "STAND-BY" LA REFORMA

El Consistorio sigue "en stand-by" sin tomar de momento ninguna decisión sobre si acometerá la reforma de la céntrica plaza del Dos de Mayo, trasladó a principios de esta semana la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero.

En abril, el jurado del concurso de ideas organizado por el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) para remodelar la plaza revisó el fallo que emitió en diciembre para finalmente declara desiertos tanto el primero como el tercer premio. El segundo premio ha sido otorgado a la propuesta 'Sol y sombra', de Carlos Alberto Pita y Xoan Manuel Pérez.

"El proyecto que se decidió por el jurado no cumplía las normas propias del concurso y no solamente porque incumplía las bases, sino que también hubo unas consultas, en las que se dijo que no podían mover el monumento de Daoiz y Velarde, con lo cual quedaron automáticamente descalificados", explicó García Romero.

Al Área le queda cerrar el proceso para que puedan presentarse los recursos que estimen conveniente quienes concurrieron, resolverlos y determinar. "Pero nosotros como Ayuntamiento no hemos tomado de momento ninguna decisión sobre si se va a hacer la reforma de la plaza del Dos de Mayo y, en caso de hacerla, cómo se haría. De momento estamos en stand-by", describió.