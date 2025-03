Madrid recibe en la Feria de Cannes hasta cuatro premios como ciudad más relevante para la inversión extranjera

Almeida viaja este miércoles a Cannes para intervenir en la jornada 'Madrid in transformation, an opportunity for the future'

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, ha recogido los cuatro premios con los que la capital ha sido galardonada por ser "una de las mejores ciudades del mundo para atraer inversión extranjera".

Los reconocimientos los ha recibido en la gala fDi Ciudades y Regiones Europeas del Futuro 2025, que se celebra en la localidad francesa de Cannes, en el marco de la Feria Internacional Inmobiliaria MIPIM, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Los cuatro galardones premian categorías como las principales ciudades del futuro y su estrategia, las que más destacan por su capital humano y estilo de vida, las que lo hacen por su conectividad y las de mejor potencial económico.

Desde el equipo municipal han destacado sus políticas de incremento de la construcción de vivienda asequible, la colaboración público-privada, la rehabilitación del parque existente y la regeneración urbana.

Una vez finalizada la gala, Álvaro González, ha participado en la jornada 'Revitalización Urbana en Madrid: impacto de desafíos del Plan Regenera', en la que ha señalado este Plan "como una iniciativa novedosa y con visión de futuro para mejorar la vida de los madrileños mediante la regeneración de los barrios con criterios de sostenibilidad, accesibilidad e integración social".

"Una de las principales acciones de este plan se centra en la regeneración de los espacios privados de uso público, generalmente llamados espacios interbloques, en los que hasta ahora no podíamos actuar porque sobre ellos hay una gran indefinición urbanística", ha detallado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, viajará este miércoles a Cannes para intervenir en la jornada 'Madrid in transformation, an opportunity for the future', para posteriormente recorrer la feria MIPIM y mantener distintos encuentros con regidores de todo el mundo para finalizar en el stand de Madrid, que acompañado del delegado de Políticas de Vivienda inaugurará de manera oficial.