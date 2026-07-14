Madrid recuerda a víctimas de ETA en plaza República Dominicana, el mayor atentado contra la Benemérita hace ya 40 años

Madrid recuerda el atentado de ETA en plaza República Domicana hace 40 años, el mayor perpetrado contra la Guardia Civil - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Víctimas, familiares y asociaciones se han reunido este martes en la plaza de República Dominicana de Madrid para recordar el atentado de ETA del que se cumplen ya 40 años, el mayor perpetrado contra la Guardia Civil en el que fueron asesinados 12 agentes de apenas 20 años.

Lo han hecho a través de una ofrenda floral en la que han participado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en el lugar donde asesinaron a 12 agentes de la Guardia Civil en la mañana del 14 de julio de 1986. Lo han hecho con un acompañamiento musical en el que también se ha podido escuchar el himno de España junto a compañeros y familiares de los fallecidos.

Uno de los supervivientes al atentado fue Antonio Fidel Holgado, guardia civil que resultó herido, y que ha destacado la importancia de que la historia del terrorismo en España la cuenten las víctimas. "No podemos permitir que gente ajena a nosotros la cuente y quieran blanquear toda la historia del terrorismo de España", ha indicado.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado la importancia de estar con las víctimas y recordar el ejemplo de personas que "perdieron la vida por defender la democracia y defender las libertades", en un momento que considera que es "más importante que nunca cuando algunos tratan de marcar cierta equidistancia".

"Cuando tenemos a los herederos de ETA, a Bildu, no solo sentados en las instituciones, sino también condicionando la gobernabilidad de este país, quizá el pacto más vomitivo, más abominable que ha hecho el señor (Pedro) Sánchez ha sido precisamente apoyar la gobernabilidad y hacer de los herederos de ETA su principal socio", ha denunciado.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid ha resaltado que una sociedad que se respeta a sí misma "no puede dejar de lado a las víctimas" y no puede olvidar lo que ocurrió durante tantos años.

"Es de justicia, es un deber moral para todos los que nos dedicamos a la política y para cualquier ciudadano de bien, honrar a las víctimas, recordar a las víctimas, acompañar a todas esas personas y a sus familias a las que fallecieron y también a las que quedaron con enormes secuelas debido a salvajes atentados como el que ocurrió aquí", ha defendido.

La banda terrorista atacó un convoy compuesto por un autobús, un microbús y un todoterreno en el que viajaban más de 70 agentes y que salía del cuartel de la Guardia Civil de la calle Príncipe de Vergara para dirigirse al campo de aprendizaje y maniobras.

ETA colocó una furgoneta bomba en la plaza de República Dominicana a unos 70 metros del cuartel, que hizo estallar a las 7.45 horas cuando pasaban los vehículos de la Benemérita, dejando 12 guardias civiles muertos y 60 heridos, varios de ellos civiles que esperaban en una parada de autobús cercana.