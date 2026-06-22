Madrid reestrena antes de las fiestas del Carmen la plaza de Chamberí con una nueva fuente y un templete reubicado

Chamartín reestrena la plaza de Chamberí con una nueva fuente y un templete reubicado - EUROPA PRESS

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal del distrito, Jaime González Taboada, ha visitado la reestrenada la plaza de Chamberí con una nueva fuente y un templete reubicado, unas novedades que llega antes de las fiestas del Carmen del distrito, como se había comprometido el Ayuntamiento con la ciudadanía.

La intervención ha mejorado una superficie de 4.110 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 2,3 millones de euros para "mejorar la calidad y accesibilidad de este espacio público y potenciarlo como lugar de estancia y encuentro vecinal". Para ello, se han reordenado los espacios interiores de la plaza y se han renovado la pavimentación, el mobiliario urbano, el alumbrado público y las zonas verdes.

La intervención ha incluido una nueva fuente ornamental con chorros verticales que sustituye a la anterior, adaptándola a un lenguaje contemporáneo. No es transitable y se plantea como elemento identitario de la plaza. Su perímetro, de granito, funciona como banco para uso de los ciudadanos. Los elementos escultóricos de la anterior fuente --tres niños de bronce-- se han conservado y reubicado en una de las jardineras próximas a la fuente. Asimismo, la estatua de la actriz Loreto Prado se ha recolocado en otra de las jardineras cercanas a la fuente.

TEMPLETE

El templete de música de ha desplazado de su emplazamiento original con el fin de optimizar la geometría de la plaza y liberar una mayor superficie estancial. Además se ha reacondicionado, respetando su carácter histórico.

La zona infantil ha sido rediseñada y se ha dividido en tres áreas diferenciadas, cada una equipada con distintos juegos para generar una diversidad de usos y favorecer la integración de diferentes grupos de edad. Se han rodeado con vegetación para mejorar el confort y la seguridad de los usuarios.

La pavimentación de la plaza ha sido renovada en su totalidad introduciendo elementos pétreos en tonos grises y tostados que evocan el pavimento histórico y garantizan una continuidad estética y funcional. El formato utilizado combina baldosas y adoquines.

CATORCE ÁRBOLES MÁS

Desde el punto de vista medioambiental, el proyecto ha supuesto la plantación de 14 nuevos árboles y la incorporación de zonas ajardinadas con numerosos arbustos que complementan a los ejemplares ya existentes y refuerzan la cobertura vegetal de la plaza.

Los trabajos también han incluido la renovación del alumbrado con candelabros clásicos y faroles fernandinos. Además para reducir la potencia instalada y mejorar la eficiencia energética, los nuevos equipos cuentan con luminarias de tecnología led.

El mobiliario urbano ha sido renovado en su totalidad, incorporando bancos lineales de madera de tres metros de longitud y bancos modulares en torno a las jardineras. Todo el mobiliario se ha ubicado de forma que no interfiera en los itinerarios accesibles.

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, el área de Obras y Equipamientos ha rehabilitado 43 plazas en toda la ciudad. Además, en la actualidad se están remodelando otras tres plazas. Se trata de las plazas de Jacinto Benavente (Centro), América Española (Salamanca) y Carabanchel. Asimismo, está previsto que en breve comiencen los trabajos en la plaza Mayor de Barajas y la plaza Mercurio, ambas incluidas en el proyecto de remodelación del casco histórico de Barajas, ya en ejecución, así como la plaza de Oporto, en Carabanchel.