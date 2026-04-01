Madrid refuerza el dispositivo de Semana Santa con 1.500 policías ante la previsión de procesiones "multitudinarias"

Archivo - Agentes de Policía Municipal de Madrid en la Puerta del Sol - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha destacado este miércoles el amplio dispositivo con motivo de la Semana Santa, con un total de 1.500 agentes de Policía Municipal y más de 250 sanitarios de Samur-Protección Civil, ante la previsión de una elevada afluencia de público en los días centrales.

Durante su visita a los efectivos en la Puerta del Sol, Sanz ha agradecido el "compromiso" de todos los integrantes del operativo, activado desde el pasado 27 de marzo y que se prolongará hasta el Domingo de Resurrección, con el objetivo de que todos los actos se desarrollen "con todas las garantías de seguridad", según ha explicado a los medios allí presentes.

La vicealcaldesa ha subrayado que el dispositivo contará con un refuerzo especial durante el Jueves y Viernes Santo, jornadas en las que se prevé una mayor afluencia de público, favorecida además por la buena climatología, tras un año anterior marcado por la lluvia y la suspensión de varias procesiones.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo coordinado de Policía Municipal, Bomberos y voluntarios de Protección Civil para garantizar que madrileños y visitantes puedan disfrutar "con total tranquilidad" de unas celebraciones que, ha recalcado, cada vez tienen mayor seguimiento en la capital.

El operativo se concentra principalmente en el centro de la ciudad, punto neurálgico por el paso de la mayoría de procesiones, aunque también se extiende a otros distritos como Arganzuela, Salamanca o Puente de Vallecas, donde también está previsto que se celebren actos destacados.

Sanz ha incidido en que Madrid afronta estos días con una gran afluencia de turistas nacionales e internacionales, lo que refuerza la necesidad de un despliegue "relevante" para garantizar la seguridad y la movilidad.

MÁS SILLAS EN SOL Y APUESTA POR LA ACCESIBILIDAD

Como novedad, el Ayuntamiento ha duplicado el número de sillas instaladas en la Puerta del Sol para seguir las procesiones, pasando de 300 a 600 plazas tras la buena acogida del pasado año. Además, se han habilitado espacios específicos para personas con movilidad reducida y usuarios en silla de ruedas.

Estas butacas se ubican frente a la Real Casa de Correos, en uno de los puntos más emblemáticos del recorrido procesional en el distrito Centro.

APOYO AL COMERCIO Y AMBIENTE DE SEMANA SANTA

Tras visitar el dispositivo, Sanz se ha desplazado al Mercado de San Miguel, recientemente rehabilitado, en un gesto de apoyo al comercio local en estos días de alta actividad.

Allí ha destacado también el ambiente que vive la ciudad durante estas fechas, con iniciativas paralelas como rutas gastronómicas vinculadas a la Semana Santa, que refuerzan el atractivo cultural y turístico de Madrid en estos días.