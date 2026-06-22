Madrid registra un 15% menos de multas de tráfico en enero y las sanciones por entrar en las ZBE caen casi a la mitad

Archivo - Un cartel en la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por infracciones de tráfico tramitadas por el Ayuntamiento de Madrid descendieron un 15% durante el mes de enero de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que las multas por acceder a alguna de las tres Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital cayeron un 46%.

Según los datos municipales, el total de infracciones ha pasado de 234.083 el año pasado a 198.925 en enero de este año, una reducción de más de 35.000 multas. El mayor descenso se produjo en las sanciones por acceder a las ZBE, que pasaron de 93.494 registradas en enero de 2025 a apenas 50.423 contabilizadas este año.

Por ámbitos, las denuncias en la Zona de Especial Protección Distrito Centro se redujeron un 25%, con 26.369 sanciones frente a las 35.337 del ejercicio anterior. En Plaza Elíptica, la caída alcanzó el 36%, pasando de 5.589 a 3.530 multas, según un comunicado del Ayuntamiento de Madrid.

Por encima de todas destaca la reducción de la ZBE que comprende todo el término municipal de Madrid, donde las denuncias se situaron en 20.524 frente a las 52.568 registradas un año antes, lo que supone un descenso cercano al 61% de un año para otro.

MENOS SALTOS DE SEMÁFORO, APARCAMIENTO EN DOBLE FILA Y USO DEL MÓVIL

También disminuyeron otros tipos de infracciones, como las relacionadas por saltarse un semáforo, que cayeron un 29%, desde 6.762 a 4.782; las impuestas por estacionar en doble fila, que bajaron casi un 20%, al pasar de 1.323 a 1.061; y las relacionadas con paradas o estacionamientos indebidos en el carril bus, que se redujeron un 24%, desde 1.622 a 1.230.

Por su parte, las denuncias por utilizar el teléfono móvil al volante registraron una bajada más moderada, del 5%, con 283 sanciones frente a las 300 contabilizadas en enero de 2025.

En cuanto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), las multas permanecieron prácticamente estables, con una reducción global de apenar el 0,65%. Si bien aumentaron un 1,64% las denuncias por no disponer de tique, por otro lado descendieron un 4,5% las relacionadas con títulos de estacionamiento caducados.

Asimismo, las infracciones vinculadas a operaciones de carga y descarga experimentaron una ligera caída del 0,3%, al pasar de 5.292 a 5.276 denuncias.

LEJOS DE 2017, EL AÑO CON MÁS MULTAS

Los datos de enero de 2026 también se sitúan por debajo de los registrados en enero de 2017, que continúa siendo el año con más sanciones de tráfico para un primer mes del ejercicio. En comparación con entonces, cuando se contabilizaron más de 241.000 denuncias, el volumen actual es un 17,5% inferior.

El Ayuntamiento ha destacado además que 2017, durante el mandato de la exalcaldesa Manuela Carmena, fue "el año récord" de denuncias de tráfico, con más de 2,85 millones de sanciones. Aquella cifra está un 9% por encima de las registradas en 2025, pese a que entonces no existía la actual Zona de Bajas Emisiones para todo el municipio.