Madrid reordena el Sureste protegiendo ecológicamente 300 hectáreas y deja suelos a la espera de "demanda real"

Actualizado 18/10/2018 15:45:09 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado este jueves someter a información pública los documentos del avance de dos modificaciones del Plan General para Valdecarros (1.928 hectáreas) y Los Cerros, en la Estrategia del Sureste (494 hectáreas), con las que reordenan los ámbitos protegiendo ecológicamente 300 hectáreas.

En estas modificaciones también se reordenan los suelos, con un número potencial de viviendas que "apenas varía" pero que "quedan a la espera de que exista demanda real y compromiso de las administraciones" para llevar allí los equipamientos que la ciudadanía necesita.

Lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que ha señalado que con esta acción buscan dar "viabilidad a desarrollos que llevan 20 años paralizados", con lo que se demuestra que, tal y como fueron planteados originalmente, "no eran viables".

En la actual reordenación se propone "una cuestión fundamental, que la llegada de equipamientos, dotaciones, escuelas públicas, centros de salud o comisarías que necesita un barrio para funcionar no se pueden postergar, tienen que ir acompasadas a la producción de viviendas. No podemos encontrarnos con guetos residenciales como en Sanchinarro o Las Tablas", ha defendido.

El balance de la clasificación de suelo pasa de 2.422 hectáreas urbanizables o con derecho a aprovechamiento urbanístico, de las cuáles 2.401 tenían ordenación pormenorizada y el proceso de gestión iniciado, a una propuesta de 1.887 hectáreas de suelo urbanizable (un 22% menos), y cerca de 500 de suelo no urbanizable.

En total, la capacidad potencial del conjunto deLos Cerros se reduce en un 28,45 por ciento para el número de viviendas pasando de 14.900 a 10.700, y en un 23,70 por ciento la superficie edificable de actividades económicas pasando de 570.000 a 440.000 metros.

Se programa un primer desarrollo a partir de 2022 al norte del ámbito, con 131 hectáreas,, donde podrán construirse cerca de 3.700 viviendas y habrá 150.000 metros cuadrados de edificabilidad para actividades económicas. El desarrollo de Los Cerros Sur se destina a cubrir necesidades de la ciudad a largo plazo y podría albergar unas 7.000 viviendas y 290.000 m2de actividades económicas.

En Valdecarros la capacidad potencial se reduce en un 16 por ciento para el número de viviendas (de 51.560 a cerca de 43.000) y en un 48 por ciento la superficie edificable de actividades económicas (de 2,9 a 1,5 millones de metros cuadrados).

Sus terrenos quedan divididos en dos sectores, el primero de los cuales, Valdecarros-La Gavia, con 410 hectáreas en el interior de la M-45 y en continuidad con el Ensanche de Vallecas y La Atalayuela, será urbanizado en dos unidades de ejecución, que se desarrollarán entre 2022-2030 y 2031-2039 respectivamente.

Este nuevo barrio acogerá cerca de 13.200 viviendas --la mitad protegidas-- y tendrá 300.000 m2 de edificabilidad para actividades económicas. El resto del ámbito, denominadoValdecarros Sur,está destinado a cubrir las necesidades de la ciudad a largo plazo y se desarrollará cuando se identifique la necesidad de su puesta en marcha.

CORREDOR AMBIENTAL

"Hoy inauguramos un nuevo modelo de ciudad para la gente y ajustándose al territorio y no al revés, como nos tenían acostumbrados en el PP", ha argumentado José Manuel Calvo.

El edil ha destacado que pasan a ser protegidos ecológicamente suelos que hasta el momento se consideraban urbanizables, por donde "iba a pasar la piqueta para hacer calles y edificios". Lo presentado hoy se enmarca en una estrategia global para crear un corredor ecológico que separe los nuevos barrios de la planta de Valdemingómez.

En el ámbito deCantiles del Manzanares, se clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica una extensión de 325 hectáreas, que se remiten a un Plan Especial Ambiental de iniciativa pública; y también se clasifican como suelo No Urbanizable de Protección para infraestructuras otras 49 hectáreas. En Los Cerros, el Área de Protección Geológica del Cerro de La Herradurasituada en el exterior de la M-50 y con una superficie de 112 hectáreas, queda protegida como Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica.

El alcance y contenido de las propuestas presentadas son fruto del proceso de información, análisis y evaluación que comenzó en febrero de 2017 con la convocatoria por parte de la alcaldesa, Manuela Carmena, de la audiencia pública para el análisis y evaluación de alternativas de la Estrategia de Desarrollo del Sureste (EDSE), en la que se encuentran los nuevos planes de crecimiento definidos por el Plan General de 1997: Los Cerros, El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales, Ensanche de Vallecas, La Atalayuela, Valdecarros, y Nueva Centralidad del Este entre los más importantes.

Su estudio apuntaba a la necesidad de modificar las condiciones de ordenación urbanísticas relativas al planeamiento; la gestión y la ejecución para afrontar con mayor seguridad, adaptabilidad y sostenibilidad las incertidumbres del desarrollo urbanístico previsto en el sureste de Madrid.