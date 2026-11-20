Rodaje en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid Film Office ha presentado este viernes la ampliación y mejora de su Filmografía Geolocalizada y Moviemap, dos recursos de consulta gratuita que permiten descubrir dónde se han rodado películas, series y otras producciones audiovisuales en la capital.

En concreto, el catálogo, que reunirá cerca de 1.650 producciones, y el mapa interactivo, con más de 3.850 localizaciones distribuidas por los 21 distritos, permitirán la promoción de la industria audiovisual madrileña y la divulgación del patrimonio audiovisual de la ciudad, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La oficina del audiovisual del Ayuntamiento adscrita al Área Delegada de Turismo ha presentado en un acto en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas estas novedades, que pueden consultarse a través de la página web de Madrid Film Office.

El trabajo desarrollado durante 2025 y 2026 con la colaboración de productoras audiovisuales ha permitido así ampliar la documentación sobre las obras rodadas en la ciudad, los profesionales que las han hecho posibles y los espacios utilizados en sus rodajes.

En detalle, la Filmografía Geolocalizada incluirá cerca de 1.650 obras de muy diversa naturaleza, desde largometrajes y cortometrajes hasta documentales, series, anuncios, videoclips y programas de televisión.

Cada producción dispone de una ficha con información sobre la obra, su equipo creativo y técnico y las principales localizaciones utilizadas durante el rodaje en Madrid. Desde el Ayuntamiento han destacado que esto la convierte en un recurso de referencia para investigadores, profesionales, madrileños y visitantes interesados en conocer la relación entre el audiovisual y la ciudad.

Por su lado, el Moviemap de Madrid traslada esa información a un mapa interactivo que permitirá situar más de 3.850 escenarios georreferenciados en la ciudad. La distribución de las localizaciones en los 21 distritos hace posible explorar la variedad de espacios madrileños que han acogido rodajes y descubrir la presencia en pantalla de barrios y lugares menos conocidos.

Desde el Gobierno local también se ha destacado que el catálogo también ayuda a documentar cómo el cine y la televisión han retratado la capital a lo largo del tiempo y a reconocer el trabajo de los profesionales que han contribuido a construir ese legado.

"El cine y las series forman parte de la memoria de Madrid y de la imagen que proyectamos al mundo", ha destacado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, que ha remarcado que este proyecto permite acercar ese legado a los madrileños y ofrecer a quienes visitan la ciudad "una nueva forma" de descubrir la ciudad "a través de las historias rodadas en sus calles".

Además, ha señalado que "las localizaciones de los 21 distritos muestran la diversidad de Madrid como escenario audiovisual y nos ayudan a dar a conocer barrios, espacios y propuestas culturales más allá de los recorridos habituales".

Este proyecto refuerza la estrategia de Madrid Film Office de acercar el patrimonio audiovisual madrileño al público y fomentar nuevas iniciativas de difusión cultural y turismo de pantalla. Asimismo, constituye una herramienta útil para el desarrollo de contenidos divulgativos y futuras experiencias vinculadas al Madrid filmado como los folletos y las rutas guiadas que anualmente genera la oficina municipal.

CÓMO EL AUDIOVISUAL CONSTRUYE LA IMAGEN DE MADRID

La presentación se ha acompañado de la mesa redonda 'Madrid en la pantalla: representación y memoria del espacio urbano en el cine', con la participación del director y guionista Juan Cavestany, autor del documental 'Madrid, Ext.'; el jefe de localizaciones Daniel Villalba, reconocido por proyectos como 'Anatomía de un instante' (2025), y Carlos Manuel Valdés, profesor de Geografía y miembro del grupo de investigación GeoCine de la Universidad Carlos III de Madrid Carlos Manuel Valdés.

El encuentro ha servido para compartir experiencias profesionales, ejemplos de rodajes desarrollados en la ciudad y reflexiones sobre cómo el cine y las series contribuyen a construir el imaginario colectivo de Madrid, generando nuevas formas de descubrir y comprender sus calles, barrios y paisajes urbanos.

La conversación también ha puesto el foco en el creciente interés por el turismo de pantalla y en el potencial de los recursos divulgativos para acercar a ciudadanos y visitantes a las historias, personajes y producciones que han encontrado en la capital uno de sus principales escenarios.