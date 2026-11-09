Madrid reúne este sábado a más de 50 artesanos en la 6ª edición de la feria Madrid Miniaturas

Archivo - El arte de la miniatura para casas de muñecas vuelve a Madrid - MADRID MINIATURAS - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria Madrid Miniaturas celebrará su sexta edición este sábado en el Hotel Meliá Madrid Princesa, donde reunirá a más de medio centenar de artesanos nacionales e internacionales especializados en la creación de piezas para casas de muñecas y otras miniaturas.

El encuentro, que tendrá lugar de 11 a 20 horas, ofrecerá una amplia variedad de objetos artesanales de pequeño formato, desde muebles, vestidos, vajillas y zapatos hasta bordados, piezas de repostería, óleos y muñecas. Los expositores proceden de distintos puntos de España y de países como Italia, Portugal y Países Bajos.

En un comunicado, la organización prevé ampliar la oferta de productos y expositores respecto a las anteriores ediciones, con propuestas dirigidas tanto a coleccionistas como a aficionados y visitantes interesados en este tipo de artesanía.

Los asistentes podrán encontrar creaciones a diferentes escalas, principalmente 1:12 y 1:144, y descubrir reproducciones de distintos estilos decorativos, desde el minimalismo moderno y el 'shabby chic' hasta el 'art nouveau' y las tendencias de las décadas de los 70 y 80. También habrá kits y materiales para quienes quieran elaborar sus propias piezas.

CONCURSO DE ESCENAS EN MINIATURA

La programación incluirá además un concurso abierto a los visitantes, que podrán participar diseñando escenas en miniatura bajo la temática 'Oficios de antaño'.

Las composiciones no podrán superar los 30x30cm y deberán ser originales, inéditas, únicas y completamente anónimas. Los trabajos mejor valorados recibirán premios en metálico que podrán utilizarse para realizar compras en la propia feria.

La organización destaca el creciente interés por el arte de la miniatura, una modalidad artesanal que ha consolidado una comunidad de aficionados y coleccionistas.