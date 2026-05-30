De Madrid Río a Navalcarnero: casi 500 visitas guiadas para explorar el territorio menos transitado de la región

Archivo - Varias personas en el parque de Madrid Río, a 6 de abril de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid Río, la Casa de Campo, El Retiro, Navalcarnero, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o Aranjuez serán algunos de los escenarios de las 470 visitas guiadas que arrancarán el próximo viernes, 5 de junio, para acercar el patrimonio cultural, histórico y artístico de la región.

La Comunidad de Madrid y la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid (APIT) organizan esta programación, que combina recorridos por la capital y por distintos municipios madrileños con experiencias gastronómicas vinculadas al territorio.

La iniciativa invita a explorar así la historia, el patrimonio y la identidad local "de una forma dinámica y diferente". Además, muchas de las visitas incorporan un componente experiencial ligado a la gastronomía local.

Desde APIT han subrayado la "amplitud temática" y la "calidad de los recorridos" de una programación que reúne grandes iconos patrimoniales con espacios menos transitados y ofrece una visión "más refinada, humanista y completa" de Madrid.

"Hemos incorporado nuevas lecturas sobre el patrimonio, itinerarios vinculados a la literatura, el arte y la vida cotidiana, además de espacios que normalmente quedan fuera de los circuitos más convencionales", ha destacado el presidente de APIT Madrid, Jesús Manuel Morón Nadador.

DEL MANZANARES AL RETIRO

Entre las rutas previstas en la capital destaca 'Madrid Río: arte, naturaleza y tradición a lo largo del Manzanares', una propuesta que combina patrimonio, zonas verdes y algunas de las panorámicas "más sorprendentes" de la capital.

El recorrido incluye la entrada a la ermita de San Antonio de la Florida, donde se conservan los célebres frescos pintados por Goya, además de un paseo por Madrid Río para conocer la transformación de este espacio en uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad.

La ruta finaliza junto a la ermita de la Virgen del Puerto y el histórico Puente de Segovia, en un itinerario pensado para descubrir "un Madrid más tranquilo y natural".

También destaca 'El Retiro. Jardín de Reyes, museo al aire libre', una visita que propone redescubrir el parque más emblemático de Madrid más allá de sus rincones habituales.

El itinerario atraviesa espacios como la Cuesta de Moyano, el Ángel Caído, el Palacio de Cristal o el Estanque Grande. La propuesta está diseñada tanto para quienes visitan Madrid por primera vez como para los propios madrileños que creen conocer ya todos los secretos del Retiro.

TABERNAS, COMERCIOS CENTENARIOS Y LEYENDAS

La programación de verano incorpora también experiencias que combinan patrimonio y gastronomía, como 'Madrid con sabor a historia: tabernas y comercios centenarios'. La visita propone un recorrido por algunos de los establecimientos históricos más emblemáticos y castizos de la capital.

El itinerario culmina en las Cuevas de Luis Candelas, donde los asistentes podrán conocer el nuevo espacio museístico dedicado al célebre bandolero y disfrutar de una sangría acompañada de una tapa en un entorno cargado de historia y tradición.

Otra de las propuestas más singulares de esta temporada es 'Leyendas y crímenes del viejo Madrid', una ruta que invita a descubrir el lado más misterioso de la capital a través de relatos de intrigas, conspiraciones, sucesos inexplicables y episodios oscuros de la historia madrileña, además de fantasmas, crímenes sin resolver y brujería.

El recorrido transcurre por algunas de las calles más castizas del centro histórico. Una experiencia diferente para quienes buscan adentrarse en el Madrid "más oculto y sorprendente" durante las noches de verano.

NAVALCARNERO, TIERRA DE VINOS

A poco más de 30 kilómetros de Madrid, una de las rutas más atractivas de esta época del año es 'La Villa Real de Navalcarnero, tierra de vinos', una experiencia que invita a descubrir uno de los municipios con mayor tradición vitivinícola de la región.

Entre plazas castellanas, arte urbano, gastronomía local y siglos de historia, la visita permite recorrer el casco histórico de Navalcarnero y adentrarse en sus antiguas cuevas-bodega excavadas a mano, donde los asistentes disfrutarán además de una cata de vinos de la D.O. Vinos de Madrid.

VISITAS EN ESPAÑOL E INGLÉS

Disponibles tanto en inglés como en español, las visitas se llevarán a cabo en grupos de un máximo de 20 personas, con el objetivo de favorecer un trato cercano y personalizado en cada cita y reforzar la relación entre guía y visitantes.

Los interesados ya pueden reservar plaza a través de la web de APIT. Los recorridos que se lleven a cabo en Madrid capital tendrán una duración máxima de dos horas y un precio de 10 euros por persona.

Por su parte, salir de los límites de la ciudad a algún municipio de la región supondrá unas tres horas de duración y un coste de 20 euros, sin incluir el desplazamiento.

Tras la finalización de estas rutas, el Centro de Turismo de la Comunidad de Madrid, ubicado en la Puerta del Sol, ofrecerá asesoramiento personalizado y herramientas digitales para descubrir de forma autónoma el resto de la riqueza cultural, gastronómica y natural que ofrecen los municipios madrileños.