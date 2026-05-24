Madrid sale a la calle este domingo para reclamar medidas urgentes en materia de vivienda y contra el rentismo

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid acoge este domingo una manifestación por la vivienda, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y apoyada por decenas de asociaciones y colectivos, para reclamar "medidas urgentes" ante una "crisis sin precedentes" y protestar contra unos "ataques del rentismo que vacían los barrios".

Bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios', la marcha partirá a las 12.00 horas de Atocha y discurrirá por distintas calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la zona de Sevilla.

Tras la manifestación, además, se llevarán a cabo en la Puerta del Sol actuaciones musicales e intervenciones de los colectivos que apoyan esta convocatoria, entre ellos colectivos en defensa de la vivienda, antidesahucio, ecologistas o antirracistas, así como entidades vecinales o sindicales, entre otros.

Una marcha en la que se denunciará especialmente la dificultad para acceder a una vivienda, se reclamará la bajada de precios del alquiler y se alertará del impacto que esta situación tiene en la vida de las personas, de los barrios y las ciudades. Ante ello, se exigirá "medidas urgentes" ante la "crisis de la vivienda sin precedentes" actual.

Entre otras cuestiones, se exigirá recuperar los contratos de alquiler indefinido, acompañado de una bajada de los alquileres y de una subida del salario y de las pensiones mínimas a 1.500 euros. Según han denunciado, el alquiler en Madrid ha subido más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. De esta forma, se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros.

También, expropiar a los grandes tenedores y crear un parque de vivienda fuera del mercado como "la única posibilidad" para "poner fin a todos los desahucios". Consideran en este sentido que la crisis de la vivienda "ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos, empresas de alarmas y grandes conglomerados inmobiliarios", así como por "los gobiernos y las instituciones públicas que han posibilitado este modelo con sus políticas, interviniendo el mercado a favor de la especulación".

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, con un modelo "especialmente sangrante" que favorece a los ricos, han llamado a "recuperar la vivienda que ellos mismos regalaron a los fondos buitres" o sumarse a la declaración de zonas tensionadas, entre otras exigencias.

Entre otros, acudirán los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente. Las organizaciones sindicales han advertido de que el problema de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y exclusión social, con un impacto especialmente en la clase trabajadora.

En este sentido, ven fundamental limitar los precios del alquiler para que no superen el 30% de los ingresos del hogar y reformar el mercado hipotecario en el actual contexto de subida de tipos para garantizar ese mismo umbral en las cuotas.

"La raíz del problema reside en la falta de un parque público de vivienda suficiente. España arrastra un déficit histórico, provocado por décadas de políticas que han puesto la vivienda al servicio del mercado y la especulación, es necesario corregirse mediante una apuesta decidida por la ampliación de la vivienda pública, garantizando precios asequibles y una protección permanente", han defendido.

Asimismo, han alertado de un mercado del alquiler que continúa tensionado y fuera del alcalde de amplias capas de la población, mientras la vivienda se trata como un "bien especulativo" y no como un derecho, "un pilar más del Estado de bienestar".

Así, ven "urgente" regular la actividad de los fondos de inversión y grandes tenedores, "que operan como agentes especuladores, tensionando los precios y expulsando a la población de sus barrios", para evitar así "prácticas abusivas que atentan contra el interés general".

PARTIDOS POLÍTICOS Y COLECTIVOS VECINALES

Igualmente, han confirmado su presencia partidos políticos como el PSOE, representado por la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, así como colectivos vecinales. Dentro de la marcha, representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de distintas asociaciones vecinales desfilarán tras una pancarta propia con el lema 'Vivienda digna para las vecinas y vecinos de Madrid'.

Entre otras cosas, piden una ampliación el parque público de vivienda en alquiler asequible y de vivienda social, blindar de forma permanente la vivienda protegida, movilizar vivienda vacía hacia usos residenciales estables y limitar "de manera efectiva" los precios abusivos del alquiler.

Asimismo, reclamarán regular las viviendas de uso turístico y los alquileres de temporada, proteger a las familias frente a desahucios y subidas de precios, y evitar que el suelo público quede al servicio de operaciones privadas que, según denuncia, no garantizan vivienda verdaderamente asequible.

"ESTÁBAMOS MAL Y AHORA ESTAMOS PEOR"

La protesta llega después de la primera manifestación de carácter estatal que tuvo lugar el 5 de abril de 2025 en más de 40 ciudades y que, en Madrid recorrió desde la estación de Atocha hasta Plaza de España bajo la premisa de 'Acabemos con el negocio de la vivienda' y 'Bajemos los precios, a por la huelga del alquileres'.

"Estábamos mal y ahora estamos peor. Madrid vive una crisis de vivienda sin precedentes. Vemos cómo los precios del alquiler no paran de subir y cómo comprar una vivienda es directamente prohibitivo, mientras aumentan el hacinamiento, los contratos basura y los abusos de los caseros. Para nosotras, la crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional: se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de nuestras vidas", han denunciado desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En este sentido, también se denunciará el intento de "la derecha y la ultraderecha" de señalar como causantes del problema a la población migrante, a la ocupación o a las pensionistas. "Intentan incluso enfrentarnos a inquilinos y propietarios, cuando sabemos que muchos pequeños propietarios también están cansados de este modelo que transforma barrios en parques turísticos y hace imposible que sus familiares, vecinas y amigos puedan vivir dignamente", han lamentado.

MADRID AL SERVICIO DE LA GENTE Y NO DE LAS ESPECULACIONES

Y frente a ello, han criticado, las administraciones públicas "siguen sin responder con firmeza, llegando tarde y mal cuando llegan". Ante esta situación "insostenible", los organizadores han hecho un llamamiento a la desobediencia de todos los vecinos de Madrid "para resistir activamente contra los ataques del rentismo". "Vamos a reivindicar que Madrid puede estar al servicio de la gente y no de las especulaciones", han defendido.

La protesta tendrá lugar en el marco de un campaña de movilizaciones impulsada por activistas por la vivienda desde el 23 de mayo hasta el 28 de junio con manifestaciones en varias ciudades de toda España. Así, tras el arranque este sábado en Guadalajara, este domingo hay convocadas manifestaciones en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza, a las que seguirá el día 30 otras en Murcia, Burgos y Logroño y el día 31, en Valladolid.

Continuarán el 5 de junio en Vigo; el 6 de junio en A Coruña, Alicante, Ávila, Cataluña, Cantabria, Ourense, Santiago de Compostela, Segovia, Valencia y Gijón; el 21 de junio en Salamanca; el 27 de junio en Cádiz y Málaga y el 28 de junio en Gran Canaria.

En el caso de no lograr sus reivindicaciones, han advertido que quieren "caminar hacia una huelga general que, aunque no tiene fecha, sí se trabaja ya en contactos con otros colectivos como el movimiento sindical.