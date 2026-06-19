Madrid sonará "más que nunca al ritmo del piano" con los 59 conciertos gratuitos de Piano City del 26 al 29 de junio

El pianista Mario Fierrro en ediciones anteriores de Piano City Madrid - PIANO CITY MADRID

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Piano City Madrid desplegará, del 26 al 28 de junio, un total de 59 conciertos gratuitos con los que la capital "sonará más que nunca al ritmo del piano" con una programación que cruzará la música clásica, el jazz, el flamenco, el tango, el blues, la creación contemporánea y la electrónica para acercar este instrumento a todos los públicos.

Así se ha dado a conocer este viernes durante la presentación del festival en el Istituto Italiano di Cultura de Madrid, con la asistencia de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; del embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino; la directora del Istituto Italiano di Cultura de Madrid, Elena Fontanella; y el director de Piano City Madrid, Carmelo Di Gennaro. Además, los hermanos Mario Fierro y Francisco Fierro, embajadores de esta edición, han ofrecido un pequeño recital de piano.

Rivera de la Cruz ha destacado que Piano City Madrid "demuestra cómo la cultura puede ser también una herramienta de cohesión social, llevando la música a todos los rincones de la ciudad y acercándola a nuevos públicos, con una propuesta abierta, accesible y de calidad".

Asimismo, ha destacado que la capital se suma así a una red de "ciudades hermanas y amigas" como Milán, Nápoles, Palermo o Atenas, con el objetivo de "llevar música y pianos a la calle". La delegada ha subrayado que el festival permitirá acercar la música "de manera gratuita, inclusiva y accesible", con conciertos en espacios no convencionales y ubicaciones elegidas también por su cercanía a paradas de Metro y autobús para favorecer el acceso en transporte público.

"Van a ser tres días estupendos para los madrileños y para quienes nos visiten", ha señalado Rivera de la Cruz. A su juicio, Piano City Madrid no solo hará que muchas personas escuchen un piano en directo por primera vez, sino que también permitirá a niños y jóvenes acercarse a "la belleza brutal" de este instrumento.

EL PROGRAMA ALZA EL TELÓN EL 26 DE JUNIO

La programación arrancará el 26 de junio en CentroCentro con Juan Sebastián Vázquez, Francisco Fierro y Mario Fierro. Ese mismo día, el Istituto Italiano di Cultura de Madrid acogerá los conciertos de Lucrezia Liberati y de la pianista italiana Rita Marcotulli.

El sábado 27 de junio, la agenda se extenderá por distintos espacios. En Espacio Mistral actuará Juan Esteban Cuacci con una propuesta de tango, mientras que CentroCentro recibirá a Mario Mora, Andreas Kern y Andrea Bacchetti, que interpretará la integral del primer libro de 'El clave bien temperado' de Bach en dos partes.

Ese mismo día, el Escenario Plenitude de Contemporánea Condeduque contará con Sofiya Saprykina, Manon Mullener, Alessandra Ammara y Nik Bärtsch. La jornada se completará con propuestas en la Serrería Belga, Sala Hinves, Goethe-Institut Madrid, Matadero Madrid, el Hospital Universitario La Paz y el Istituto Italiano di Cultura de Madrid, entre otros espacios.

Entre los nombres destacados figuran la pianista italiana Rita Marcotulli; el joven artista español Álvaro Torres, residente en Nueva York; el pianista catalán Lluís Coloma, referente del blues y el boogie woogie en España; el madrileño Manuel Borraz; la cubana Yulei Díaz, que debuta en el festival; y el suizo Nik Bärtsch, cuya música combina jazz, contemporánea, pop progresivo, música ritual y groove.

Uno de los ejes principales será el ciclo 'Piano Duos', que tendrá lugar el domingo 28 de junio en el Escenario Plenitude de Condeduque y que propondrá un diálogo entre el piano y otros instrumentos. Participarán el Dúo Arte, formado por Maria Kasznia al piano y Nadja Stiegler al violonchelo; Álex Aller junto a la chelista Margarida Mariño; Manuel Moreno Ramírez, ganador del Premio Plenitude en 2025, con la contrabajista Alejandra López; y el pianista portugués Júlio Resende junto al guitarrista Bruno Chaveiro, que presentarán en España el proyecto 'Piano portugués enamora guitarra portuguesa'.

El domingo también habrá conciertos en CentroCentro, con Nicolás Flores, Laura Ballestrino, Eduardo Frías y Lluís Coloma; en Serrería Belga, con Eduardo Alemany Ramada, Isabel Dombriz, Laura Sierra y Jaime del Adarve; en Matadero Madrid, con Pedro López, Miguel Ángel Acebo, Toko Furuta y Álvaro Torres; en Sala Hinves, con Pablo García Pont, Wiktor Gasior, Anna Rosa Postorino y Francisco Pérez Perelló; en Casita Sessions, con Juan Sebastián Vázquez; y en el Hotel Emperador, donde Lorenzo Moya ofrecerá un concierto de piano flamenco en el lobby del establecimiento.

La quinta edición incorporará nuevos escenarios como Cupra City Garage Madrid, Sala Hinves, Espacio Mistral, Casita Sessions y el Hotel Emperador.

Asimismo, junto a la programación musical, Piano City Madrid incorporará por primera vez nuevos lenguajes con una propuesta de videoarte de las artistas de inteligencia artificial Manuela Sissa y Katya Vettorello, que estrenarán en exclusiva en Contemporánea Condeduque una videoinstalación dedicada al tema de la luz.

MÚSICA PARA MAYORES Y PACIENTES

Piano City Madrid reafirma además su vocación social e inclusiva. Por segundo año consecutivo, el festival ofrecerá dos conciertos gratuitos en el vestíbulo del pabellón materno-infantil del Hospital Universitario La Paz, en colaboración con la Fundación Músicos por la Salud.

Además, el ciclo 'Notas Mayores', organizado junto al Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, a través de la Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad No Deseada, llevará la música a centros municipales de mayores de Moratalaz, Retiro y Arganzuela. En las mañanas del 25 y 26 de junio se celebrarán 12 conciertos exclusivos para usuarios de estos centros y del Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, con propuestas de clásica, jazz, flamenco y música neoclásica.

"Queremos ir con la música hacia gente que a lo mejor no puede moverse, como son nuestros mayores o las personas que están en un hospital", ha explicado el director del festival, Carmelo Di Gennaro, quien ha defendido que la música no es solo entretenimiento o experiencia artística, sino también "una herramienta de bienestar, de encuentro, de diálogo y de cohesión social".

El director del festival ha incidido en que Piano City Madrid quiere contribuir a visibilizar la riqueza artística de la capital. "Madrid no es únicamente una ciudad que recibe cultura, es una ciudad que crea cultura", ha afirmado.

"MUCHÍSIMO TALENTO"

"Este país tiene muchísimo talento", ha remarcado Di Gennaro, antes de destacar la presencia de los hermanos Mario y Francisco Fierro, embajadores de la quinta edición, como representantes de dos facetas esenciales del piano en España: la tradición clásica, en el caso de Francisco, y el jazz contemporáneo, en el de Mario.

El festival mantiene su colaboración con instituciones formativas como el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid o la Escuela Superior de Música Reina Sofía. En este sentido, Di Gennaro ha defendido que apoyar a los jóvenes talentos "no es una opción, sino una responsabilidad" para un festival como Piano City Madrid.

En la misma línea, el festival ha encargado, como en la edición anterior, cuatro obras para piano a jóvenes compositores de la clase del compositor José María Sánchez Verdú. Las piezas, de unos cinco minutos, se estrenarán durante Piano City Madrid y serán interpretadas por compañeros del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con el objetivo de acercar a los jóvenes intérpretes tanto al gran repertorio pianístico como a la creación contemporánea.

La programación incluye también la segunda edición del Premio Plenitude, destinado a pianistas emergentes menores de 30 años. El premio incluye una dotación económica y una placa conmemorativa que se entregarán oficialmente durante el festival.