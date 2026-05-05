Madrid se teñirá de rosa este domingo por la Carrera de la Mujer con más de 38.000 inscritas

Madrid Se Teñirá De Rosa El Domingo Por La Carrera De La Mujer Contra El Cáncer. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La 22ª edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana teñirá de rosa la capital el domingo con salida del paseo de la Castellana y meta en el paseo de Camoens.

Esta cita deportiva se desarrollará en una edición histórica con récord absoluto de participación con los 38.000 dorsales disponibles agotados, un total de 2.000 mujeres más que en 2025, ha informado el Consistorio en un comunicado.

A partir de las 9 horas, esta marea rosa tendrá que completar los casi 6,5 kilómetros de recorrido para sumarse posteriormente al festival de fitness y aeróbic y actuaciones musicales de la mano de Alejo Stivel, que repasará sus grandes éxitos con Tequila, y Team D'Luxe.

El objetivo de esta prueba es difundir la práctica de correr y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer a través de la recaudación de fondos para promover su investigación, concienciar sobre la importancia de la prevención, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Así, en el acto de este martes se ha anunciado que la Carrera de la Mujer donará 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, 20.000 euros más que en 2025, y se espera llegar a los 200.000 euros en donaciones y la aportación de las corredoras en esta edición.

La concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ha participado este martes en la presentación en el Palacio de Cibeles, donde ha destacado que esta carrera es el evento deportivo femenino "más grande de Europa", pero va mucho más allá de "unos grandes números" porque detrás de cada participante se encuentran "historias maravillosas".

En este sentido, la concejala delegada ha animado a las corredoras a participar con "entusiasmo" y ha hecho hincapié en que nada ni nadie les va a "parar este domingo".

Durante la presentación se ha rendido homenaje a la atleta olímpica Marta Pérez, un ejemplo para todas las niñas y adolescentes que quieren ser deportistas, y a Carmen Benito, de Radio Tentación, por su contribución en la comunicación sobre igualdad.

Además, el viernes y sábado se celebrará la Feria SportWoman en el Centro Deportivo Municipal Gallur (avenida de Ángel Sanz Briz), de 10 a 20 horas con actividades, charlas y talleres. Las carreras infantiles volverán el sábado por la tarde, uniendo baile y deporte, fitness y prevención contra el acoso callejero.