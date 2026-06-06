Madrid se vuelca con la llegada de León XIV en el arranque de su primer viaje apostólico a España

El Papa León en una audiencia general en el Vaticano - Evandro Inetti / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid está preparada para la visita que el Papa León XIV hará del 6 al 9 de junio como parada inicial de su primer viaje apostólico a España, que continuará en Barcelona y concluirá en Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife.

La agenda del Pontífice arrancará este sábado con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (10.30 horas), donde habrá una recepción oficial, y la posterior ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid (11.30 horas) y recepción de los Reyes (12 horas). A las 12.30 horas tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el Papa pronunciará su primer discurso.

Ya por la tarde, el Pontífice visitará el centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, en el distrito de Latina (18 horas), donde recibirá un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA).

Tras un recorrido en el Papamóvil, participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a las 20.30 horas, con una estimación de más de 600.000 asistentes.

MISA EN CIBELES Y EVENTO EN MOVISTAR ARENA

Al día siguiente, el domingo, el acto central será la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles a las 10 horas, uno de los eventos más multitudinarios de la visita. Por la tarde, mantendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica (16.30 horas).

A partir de las 18 horas, el Pontífice acudirá al Movistar Arena de Madrid para participar en el evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', donde ofrecerá un discurso a representantes culturales. La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

ENCUENTRO EN EL CONGRESO Y HOMENAJE EN LA ALMUDENA

En la mañana del lunes, el Papa León XIV se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica (9.30 horas) y acudirá al Congreso de los Diputados para un encuentro con parlamentarios españoles (10.30 horas) y pronunciar un discurso. Posteriormente, a partir de las 11.30 horas, visitará la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.

Ya por la tarde, tendrá lugar una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral (18 horas) y el encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana (19 horas).

La última jornada del Papa, que será el martes, tendrá como protagonista el encuentro con los voluntarios en el pabellón 3 de Ifema Madrid (10.20 horas), antes de que tome un avión en Barajas con dirección a Barcelona (11.10 horas).

EL MAYOR DISPOSITIVO POLICIAL HASTA LA FECHA

Un viaje de estas características, "histórico", como se ha definido desde el ámbito eclesiástico y político, ha requerido el mayor dispositivo policial hasta la fecha en España, con más de 14.000 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal. Incluirá vigilancia por tierra, aire y subsuelo, con unidades especializadas, guías caninos, helicópteros y drones, además de un refuerzo específico en infraestructuras estratégicas, transporte y control de grandes concentraciones.

La seguridad se centrará especialmente en los actos multitudinarios de la plaza de Lima y Cibeles. Allí las autoridades han prohibido el uso de drones particulares durante toda la visita y mantendrán un seguimiento permanente mediante cámaras, medios aéreos y monitorización de redes sociales para detectar posibles amenazas y garantizar la coordinación de la respuesta ante cualquier incidencia.

El dispositivo sanitario, por su parte, contará con casi un millar de efectivos de Samur-Protección Civil, con diez puestos avanzados repartidos entre Cibeles y plaza de Lima, al tiempo que equipos móviles de intervención rápida rondarán la zona a pie, en bici y moto. Madrid Salud también reforzará los controles sobre fuentes y puntos de agua públicos.

AFECCIONES EN LA MOVILIDAD

Y si es "histórico" en cuestiones de seguridad, también sus incidencias en la movilidad son más que importantes. En general, Metro reforzará hasta un 125% la frecuencia de trenes en algunas líneas y ampliará su horario hasta las 2.30 horas del sábado al domingo para facilitar el regreso de los asistentes a la vigilia en la plaza de Lima.

También se incrementará el servicio de Cercanías hasta un 35%, fundamentalmente en el fin de semana, con 1,1 millones de plazas extra y trenes de doble composición, y habrá 300 trabajadores más en los servicios de Atención al Cliente y personal de información en Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Recoletos o Chamartín.

Además, la C-10 (Villalba-Chamartín) prolonga el servicio comercial hasta la estación de Pitis, con parada comercial en Ramón y Cajal y Mirasierra-Paco de Lucía, aunque los trenes circularán con doble composición.

Igualmente, se ha habilitado la gratuidad en el servicio de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), excepto la línea Exprés Aeropuerto, y en el servicio Bicimad.

En términos generales, está previsto un incremento del 25%, con 186 autobuses extra y refuerzo de la conexión con el aeropuerto (línea 200 y 203/Exprés Aeropuerto) y de las líneas circulares C1 y C2. Además, se trasladan las cabeceras de los 'buhos' ubicadas en Cibeles y Alonso Martínez y la línea 180 funcionará el fin de semana entre Legazpi y Caja Mágica para atender el aparcamiento disuasorio.

La red de autobuses interurbanos contará con un refuerzo de hasta 157 vehículos adicionales y dará cobertura especial a más de 54 municipios que acogerán a peregrinos. También se reforzará el servicio de taxi, con autorización el fin de semana para que puedan prestar servicio todas las licencias.

En cualquier caso, se establecerá un sistema de control dinámico que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.

MÁS DE 2.275 PERIODISTAS DE UNA TREINTENA DE PAÍSES

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, como Centro Internacional de Prensa durante la visita apostólica.

Abrirá 24 horas para dar atención a 2.275 periodistas acreditados procedentes de 30 países de los cinco continentes. El espacio se despliega sobre más de 3.600 metros cuadrados de superficie con más de 700 puestos de trabajo distribuidos por distintas zonas del edificio, con espacios específicos para fotógrafos y cabinas de radio, así como 40 pantallas y paneles LED para el seguimiento de los actos.

Habrá 450 periodistas extranjeros procedentes de países como Filipinas o Corea del Sur, naciones vecinas como Francia, Alemania o Reino Unido y representantes de países hispanoamericanos como Venezuela, Costa Rica, Brasil o Argentina.

EL MERCHANDISING PAPAL

Y, por supuesto, un viaje único como el del Papa León a España bien merece algún recuerdo para casa. Las tiendas de souvenirs están haciendo haciendo su agosto en pleno junio con la venta de camisetas con la imagen de Prevost, gorras, tote bags, abanicos amarillos y blancos (los colores del Vaticano), rosarios o imanes para la nevera.

La Asociación de Empresarios Artesanos Pasteleros de Madrid además endulza la visita a golpe de 'cor num', un dulce a base de masa sablé de mantequilla, relleno de crema de limón y un núcleo de mermelada de fresón de Aranjuez, bañado en chocolate blanco con decoraciones en tonos amarillos.

La ciudad luce su mejor cara y lo hace con más de 40.540 petunias, 36.791 tagetes, 3.000 alegrías guineanas, 2.400 margaritas africanas, 400 girasoles o diferentes variedades de zinnias que colorean Madrid de blanco y amarillo.