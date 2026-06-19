Los madrileños gastarán 1.347 de media durante el verano, un 4% más que el año pasado

Archivo - Personas en la playa - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

Uno de cada cinco encuestados prevé quedarse en el lugar de residencia durante las vacaciones MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños tienen previsto gastar una media de 1.347 euros durante este verano, lo que supone un ligero aumento del 4% respecto a las previsiones del año previo y un 7% por encima del gasto medio en el conjunto del país.

El Observatorio Cetelem ha presentado el Zoom anual sobre la intención de gasto de los españoles para el verano, en el que se analiza la previsión de gasto de los madrileños para los próximos meses, tanto si deciden viajar como si se quedan en la ciudad.

Entre los resultados obtenidos destaca que el 80% de los encuestados manifiestan su intención de viajar durante las vacaciones de verano, descendiendo 9 puntos porcentuales respecto a 2025 pero superando la media española, que se sitúa en torno al 75%.

En este caso, el importe medio de gasto para los madrileños que pretenden viajar subirá hasta los 1.541 euros, con un desembolso un 11% superior al pasado año.

La mitad de los que sí viajarán mantiene el presupuesto respecto al año pasado, mientras que el 36% planea gastar más, descendiendo este dato seis puntos en comparación con el anterior verano.

Los importes destinados al alojamiento y el transporte aumentarán más de un 20% en ambos casos. En concreto, prevén destinar 737 euros al alojamiento, un 21% superior a la media, y 275 euros a transporte, en este caso por debajo de la media española.

AUMENTA LA PREFERENCIA POR EL TURISMO NACIONAL

En cuanto al destino, la preferencia por viajar dentro del territorio nacional aumenta en cuatro puntos porcentuales, llegando hasta el 75% de menciones entre los encuestados.

El turismo de playa es el claro favorito para los viajeros tanto dentro como fuera de España, con un 75% de respuestas, y aunque sufre un leve descenso del dos puntos, se sitúa seis puntos porcentuales por encima de la media.

En el informe se destaca además el fuerte descenso de seis puntos porcentuales entre los madrileños que mencionan salir a restaurantes como actividad principal durante las vacaciones (61%). Aún así, continúa posicionándose como la actividad de preferencia, seguida de realizar actividades deportivas (37%) e ir de compras (34%).

QUIENES NO VIAJAN, PREVÉN GASTAR MÁS

Uno de cada cinco encuestados prevé quedar en el lugar de residencia durante las vacaciones. En concreto, el 75% de los consultados alega motivos económicos, un dato que se incrementa en 10 puntos porcentuales respecto a 2025 y supera en la misma medida a la media española.

Los siguientes motivos más mencionados para no viajar son la preferencia por el ahorro, que supone el 22% de las respuestas, y el encarecimiento del precio del alojamiento, con un 19%.

No obstante, los que no planean viajar sí que prevén realizar actividades durante los meses de verano, con una previsión media que apunta que gastarán más que el año pasado. De media, serán 583 euros, lo que supone un repunte interanual del 17%.

La actividad de preferencia entre los no viajeros es salir a restaurantes, con un 38% de respuestas, seguida de ir al cine, con un 31% de menciones entre los madrileños encuestados.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en este estudio se han obtenido a partir de encuestas online realizadas por la empresa Invesmarket: Metodología online (CAWI) entre mil personas mayores de edad de toda España.