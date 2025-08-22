Los madrileños gastarán unos 497 euros en la 'vuelta al cole', un 45% más, según Cetelem

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños gastarán en la 'vuelta al cole' de 2025 una medida de 497 euros, un 45% más que el desembolso promedio que se realiza a nivel nacional, según el Zoom 'Vuelta al cole' realizado por el Observatorio Cetelem.

Este Observatorio, que amplía su estudio con un mayor número de preguntas, realizando un análisis más detallado, desvela que el 46% de los encuestados tiene hijos en edad escolar.

De estos, un 49% declara tener hijos que cursarán Primaria, un 25% Secundaria y un 32%, Educación Infantil. A continuación se sitúan aquellos que declaran tener hijos que comenzarán la guardería, con un 18%, y un 11% que cursará Bachillerato.

La mayoría de los madrileños con hijos escolarizados aseguran que estos estudian en centros públicos, con un 70% de las menciones. Le siguen con un 25% aquellos que acuden a un centro privado y un 17% al concertado.

CÓMO SERÁ LA VUELTA AL COLE

El gasto medio previsto por los madrileños para la vuelta al cole este septiembre se sitúa en 497 euros, un 45% más que la media nacional.

Cerca de la mitad tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la vuelta al cole, con un 44% que declara tener previsto el mismo presupuesto. Mientras, un 25% declara tener intención de reducirlo y otro 31%, de aumentarlo.

PRÉSTAMO DE LIBROS Y COMPRAS DE SEGUNDA MANO

De aquellos que declaran tener intención de reducir su presupuesto, más de la mitad de ellos afirma que se acogerá a programas de préstamos de libros, con un 67% de las menciones.

Otro 44% optará por realizar compras de segunda mano, mientras que el 22% declara que reutilizará, en la medida de lo posible, materiales del curso anterior.

Dentro del 31% que asegura tener intención de aumentar su gasto en la vuelta al cole este año, la gran mayoría de ellos, un 82%, asegura que es como consecuencia del aumento generalizado de precios, que hará que el presupuesto termine siendo mayor al del año anterior.

Los productos que más comprarán los madrileños en la vuelta al cole son material escolar, con un 83% de las menciones; libros, con un 73%; y ropa, con otro 73%.

Estos datos del Zoom de Intención de gasto en la vuelta al cole del Observatorio Cetelem se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada a 1.000 personas adultas en el territorio nacional por la empresa Invesmarket.