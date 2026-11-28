Archivo - Vista general de la Puerta de Europa o popularmente conocidas como 'Torres KIO' cubiertas de niebla, a 7 de diciembre de 2022, en Madrid (España). La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para hoy apun - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños acudirán este domingo, 29 de noviembre, a las urnas para votar en las elecciones generales con temperaturas máximas de entre 13 y 15 grados, intervalos de nubes altas y posibles nieblas durante las primeras horas del día, que motivarán la activación del aviso amarillo en toda la región menos la Sierra.

La alerta por nieblas estará vigente desde la medianoche y hasta las 10 horas del domingo en el área Metropolitana y Henares, así como en el Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la visibilidad podría reducirse hasta los 200 metros, por lo que se recomienda extremar la precaución en carretera.

La jornada estará marcada por intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales, acompañadas de brumas dispersas en zonas bajas, sin que se descarte la formación de algún banco de niebla. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, salvo las máximas de las cumbres de la Sierra, donde se espera un ligero descenso.

En cuanto a las temperaturas por municipios, Madrid macará máximas de hasta 13ºC y mínimas de 5ºC, al igual que Getafe. Los termómetros en Alcalá de Henares alcanzarán los 15ºC de máxima y tendrá una mínima de 3ºC; mientras que Aranjuez y Collado Villalba llegarán a los 14ºC, con mínimas de 4ºC. Navalcarnero, por su parte registrará máximas de 14ºC y mínimas de 5ºC.

Además, se esperan heladas débiles y dispersas en las cumbres de la Sierra. El viento soplará flojo y variable, aunque tenderá a componente noreste al final del día.