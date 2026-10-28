Madrileños ofrecen una "impresionante" respuesta a la llamada para donar sangre y se pide ya acudir mañana

Archivo - Archivo.- Un donante de sangre - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños han vuelto a mostrar su carácter solidario con una "impresionante" respuesta al llamamiento para donar sangre tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), tanto que desde la Comunidad de Madrid se ha instado a dejarlo para este jueves.

"La respuesta de los madrileños a la petición de donación de sangre está siendo impresionante. Tanto, que pedimos a quien quiera hacerlo, espere ya a mañana y a los siguiente días, cuando seguirá siendo igual de necesario", ha pedido la presidenta regional en un apunte en su cuenta personal de la red social 'X'.

El Centro de Transfusión ha llamado a la donación urgente de los grupos '0+', '0-', 'A+', 'A-' y 'B-' tras conocerse la noticia del accidente ferroviario, el segundo más grave de la historia reciente tras Angrois.

Un llamamiento al que han respondido los madrileños acudiendo a los 32 puntos fijos habilitados en los hospitales para la donación de sangre, al Centro de Transfusión de Valdebernardo o a las unidades móviles de Cruz Roja. Unos permanecerán abiertos hasta las 19 horas y otros hasta las 21 horas.

Fuentes del Centro de Transfusión han indicado a Europa Press que la respuesta ha sido "buenísima" tanto en la sede como en todos los hospitales. "Los madrileños siempre responden de forma extraordinaria", han señalado.

En declaraciones a Europa Press junto a un autobús de donación, Adrián Óscar López, de Cruz Roja, ha explicado que a raíz del llamamiento tras conocerse el accidente la afluencia se ha incrementado "muchísimo".

"Ha sido una bendición también por otro lado", ha apuntado Adrián, quien ha indicado que aunque el accidente "ha removido más conciencias" y la gente se ha volcado con la donación sigue habiendo "escaseces" de donaciones en otros momentos.

"Hay que pensar que la sangre vale para muchos tipos de tratamientos y trasplantes. Entiendo que no va a ser así todos los días, pero un pequeño impulso de vez en cuando no vendría mal para siempre para que no haya escasez de sangre en ningún punto, al menos de España", ha indicado.

En cualquier caso, ha resaltado la "gran tranquilidad" al ver el "comportamiento de la gente". "Por mucho que vayamos a trabajar hoy, al menos sabemos que la gente responde cuando se necesita. Así que bastante contento y todo lo que dé el cuerpo", ha indicado.

En la cola para donar en la unidad móvil del Paseo de la Castellana aguarda Marcos, que se estrena como donante. "Me lo ha dicho mi mujer, lo he visto a través de Instagram y vivo aquí muy cerca, entonces me he acercado a ayudar en lo que se pueda", ha explicado.

Así, ha indicado que se ha animado a donar por primera vez porque se va necesitar sangre no solo para hoy sino para tener reservas y ayudar a la gente que lo necesite. "Es una desgracia que sucedan estas cosas para que todos seamos un poquito mejores", ha dicho.

Junto a él también esperan Lucas y Enrique, dos jóvenes que han buscado puntos de donación tras el llamamiento de las autoridades. "Hemos llegado como hace 20-25 minutos y la cola va bien. No se tarda tanto", han indicado para destacar que merece la pena la espera porque es "importantísimo ayudar a los demás y a la gente que lo necesita un montón". Después de una "tragedia" como la de este miércoles, han coincidido, es cuando se ve la solidaridad.

También los centros hospitalarios con puntos habilitados para la donación han visto incrementada su afluencia con respecto a un día normal. En el Gregorio Marañón, por ejemplo, a las 15 horas se habían logrado 120 donaciones, frente a las 15 que suele haber habitualmente un día normal a esas horas, según los datos facilitados desde el centro hospitalario a Europa Press.

La actividad también se ha visto incrementada en el 12 de Octubre, donde la cola llegaba a mitad del hall en el nuevo hospital. En este caso, han sido más de 86 donaciones conseguidas, han apuntado desde el centro. Y lo mismo en el Hospital de la Paz, donde ha acudido bastante gente.