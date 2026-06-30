El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciud - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños podrán cumplimentar digitalmente todos los trámites de empadronamiento antes de finalizar el año, sin citas previas y sin necesidad de acudir de forma presencial, ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad.

Además de poder pagar los impuestos y las sanciones a través de Google Pay, el Ayuntamiento seguirá avanzando "garantizando a los madrileños que antes de que finalice este año el total de los trámites para poder empadronarse en la ciudad de Madrid se podrán realizar digitalmente".

Esto es, "ya no será necesario ni pedir cita previa ni acudir presencialmente porque los madrileños antes de que acabe este año podrán realizar todos los trámites de manera telemática para poder empadronarse en la ciudad de Madrid".

También se incluirá en la Administración el 'Cerebro digital' siendo la primera gran ciudad en Europa en contar con él, una herramienta "que va a permitir replicar la ciudad ante cualquier situación que se pueda producir".