Maestre acusa a Almeida de hacer de Madrid un "Disney World" pensada para turistas: "No es una ciudad, es un decorado"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, interviene durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado este martes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de estar convirtiendo Madrid en "Disney World", una ciudad "decorado" pensada para turistas, cuyos "dueños" son fondos de inversión y capitales extranjeros, y sin "lo más importante" que tiene una ciudad: sus ciudadanos y sus ciudadanas.

"Disney World tiene calles, tiene trabajadores con unas condiciones pésimas, tiene clientes que son los turistas, tiene comercios y tiene restaurantes, pero no es una ciudad, es un decorado", ha lanzado Maestre durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

La también líder de la oposición en Cibeles ha centrado buena parte de su discurso en la crisis de la vivienda y ha reprochado a Almeida no haber dedicado "ni una palabra" a lo que, para Más Madrid, es "la única prioridad nacional realmente importante", es decir, evitar que "los fondos extranjeros expulsen y desahucien a los vecinos madrileños de sus casas".

"Nos están robando Madrid, ustedes y sus amigos", ha proclamado la portavoz, que ha asegurado que esa frase se escucha "cada vez más" en la ciudad, "en las noticias", "en compañeros de trabajo", "en la cola del centro de salud" y "en el bar".

Maestre ha sostenido que Madrid se está convirtiendo "en otra cosa", una ciudad "cada vez más difícil" en la que "tener un empleo no garantiza poder acceder a una vivienda" y "pagar impuestos no garantiza tener acceso a una sanidad ni educación de calidad".

"Hoy Madrid es menos una ciudad y más una marca vacía", ha afirmado, antes de acusar al Gobierno municipal de alimentar un modelo basado en "más turistas cada año", "más hoteles de lujo", "más viviendas turísticas" y "más vaciar barrios".

La portavoz de Más Madrid ha señalado que lo que antes era ciudad es ahora, a su juicio, "una agencia de viajes", "un parque temático", "una zona franca para las economías de plataforma" y "un activo financiero, un Monopoly en el que todo está en venta".

"Hoy los fondos de inversión, los capitales extranjeros son los nuevos dueños de la ciudad. Tienen casas, tienen viviendas, tienen locales comerciales, tienen restaurantes, tienen gimnasios, tienen hospitales, tienen universidades privadas", ha asegurado.

"VIVIENDAS PARA LA GENTE, NO PARA ESPECULADORES"

Maestre ha defendido así que las ciudades no están "condenadas" a sufrir procesos de turistificación, especulación y desigualdad, y ha presentado una propuesta de "purísimo sentido común" como es la de "viviendas para la gente, no para los especuladores".

También ha defendido "freír a impuestos a los ricos" y convertir el IBI en "un impuesto contra la especulación", de forma que pague más quien acumule más viviendas o tenga vivienda de lujo y menos quien tenga "un piso normal".

"SU COMPARACIÓN NO ES CON CARMENA, ES CON USTED MISMO"

Por otro lado, Maestre ha reprochado a Almeida que compare su gestión con la de Manuela Carmena y ha defendido que el balance del alcalde debe medirse con la ciudad que encontró cuando llegó a Cibeles, en el año 2019.

A su juicio, desde que Almeida gobierna, "la vida en Madrid no solo no es más fácil", sino "tremendamente más difícil para una gran mayoría de madrileños que viven con miedo". "Miedo a que no te renueven el alquiler, miedo a que tus hijos no puedan independizarse, miedo a perder el empleo", ha enumerado, antes de añadir también el "miedo a que la extrema derecha llegue al Gobierno de la mano de ustedes".

ACUSA AL PP DE TRABAJAR PARA "UNA MINORÍA DE RICOS"

En el bloque de vivienda, Maestre ha acusado además al Partido Popular de gobernar para "una minoría de ricos" y de poner "una alfombra roja a los buitres". "Ustedes se han dedicado alegremente, orgullosamente, a trabajar para el equipo de los ricos, a poner una alfombra roja a los buitres, a poner encima de Madrid un cartel de bienvenidos a los especuladores", ha afirmado.

Maestre ha sostenido que Madrid vive "una inmensa burbuja especulativa" que "vacía edificios enteros para llenarlos de turistas" y convierte "la vida de la mayoría en una carrera de obstáculos cada vez más dura, más difícil y, desde luego, más cara".

También ha acusado al Gobierno municipal de "malvender y regalar el suelo público" y ha rechazado modelos como el 'coliving'.

"La gente trabajadora que quiere independizarse no quiere co-living, ni co-living deluxe, ni flex-living, ni corporate living. Quiere una casa", ha subrayado. "Un techo, un baño, una cocina, un salón, una habitación, un par de habitaciones, una casa como la que toda la vida ha habido en esta ciudad sin tener que ser millonario para acceder a ella", ha añadido.

PISOS TURÍSTICOS Y PLAN RESIDE

Maestre ha reprochado también al alcalde su gestión en relación a las viviendas turísticas y ha asegurado que, cuando Almeida llegó al Ayuntamiento en 2019, había "10.000 pisos turísticos ilegales" y que hoy, según los datos expuestos por Más Madrid, hay "14.000". "¿Me puede explicar dónde está el éxito en que siete años después haya 4.000 viviendas turísticas ilegales más?", ha preguntado al alcalde.

La portavoz ha criticado también el Plan Reside y ha asegurado que Más Madrid ya advirtió de que podía amenazar a "26.000 viviendas". Según ha afirmado, en seis meses su grupo ha localizado "1.000 viviendas" cuyos inquilinos estarían sufriendo "desahucios o acosos" para abandonar sus casas. "Lo que antes eran casas de vecinos, de familias, con niños, con personas mayores, hoy van a convertirse en los apartamentos turísticos del señor (Borja) Carabante", ha acusado.

Maestre ha reprochado además al PP no aplicar la Ley de Vivienda y no apoyar la prórroga de contratos de alquiler. "La única razón por la que van a tener que duplicar el precio del alquiler o van a tener que mudarse de barrio, de municipio o de comunidad autónoma es por el voto del Partido Popular", ha afirmado.

TENER HIJOS EN MADRID ES "UN LUJO"

La portavoz de Más Madrid también ha criticado la política de familias del Ayuntamiento y ha asegurado que en Madrid "no es una movida tener un hijo", sino "un lujo".

Maestre ha recordado a las educadoras infantiles, que llevan en huelga desde el pasado 7 de abril, y la situación de los colegios públicos durante los episodios de calor, acusando al PP de haber hecho "cero inversión". "¡Cero patatero, señores del Partido Popular!", ha exclamado.

MOVILIDAD, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

En materia de movilidad, Maestre ha asegurado que la congestión "crece cada año", con madrileños que tardan "seis minutos más de media" en coche y "once minutos más de media" en transporte público.

La portavoz ha reprochado a Almeida que atribuya los problemas de transporte a Renfe y le ha preguntado por las "1.000 incidencias graves" que, según ha dicho, ha tenido Metro de Madrid este año en la ciudad, así como por los "300 conductores" que, según ha asegurado, faltan en los autobuses de la EMT.

Sobre limpieza, Maestre ha afirmado que "Madrid está sucia" y ha criticado la tasa de residuos, a la que se ha referido como "tasazo". "Almeida, devuélvenos el dinero del tasazo o por lo menos limpia el barrio, o una cosa o la otra", ha lanzado.

Maestre ha abordado también la seguridad y ha defendido que Madrid es una ciudad segura, aunque ha admitido que hay barrios donde "los problemas se cronifican". A su juicio, estas situaciones requieren "dedicación, enfoque policial, pero también social y de gestión del espacio público".