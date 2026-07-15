Maestre acusa a Almeida de "maquillar con cifras" el sinhogarismo y apunta a más de 800 personas pendientes de recurso

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MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de intentar "maquillar con cifras" la situación del sinhogarismo en la capital y ha apuntado a que hay "más de 800 personas" pendientes de acceder a un recurso habitacional como alternativa a dormir en la calle.

"Almeida trata de maquillar con cifras lo que vemos los madrileños con nuestros ojos cada día, que cada vez hay más personas en Madrid que viven en la calle y que además el perfil de esas personas es cada vez más variado", ha señalado Maestre en declaraciones remitidas a la prensa.

La líder de la oposición en Cibeles ha advertido de que entre las personas que viven en la calle hay también trabajadores empujados a esa situación por los "precios disparados" de la vivienda, que, según ha reprochado, el propio alcalde "se niega a regular".

Además, Maestre ha asegurado que el Gobierno municipal ha dao instrucciones a los trabajadores de los equipos de calle para no hablar de "listas de espera" en los albergues municipales. "La realidad es que hay más de 800 personas apuntadas pendientes de acceder a un recurso habitacional como alternativa a dormir en la calle", ha reiterado.

A su juicio, el alcalde actúa "como si no nombrar el problema" de unos servicios sociales "desbordados" fuese a solucionarlo. "Denunciamos la opacidad propagandística y la indolencia del alcalde", ha afirmado Maestre, que ha reclamado al Gobierno municipal que "redoble esfuerzos" ante el sinhogarismo.

Así, Maestre ha defendido que el sinhogarismo exige una intervención "ambiciosa e integral" y un "giro de 180 grados" en las políticas de vivienda. "Pero también hay que reforzar la respuesta inmediata y Almeida no hace ni una cosa ni la otra", ha concluido.

AYUNTAMIENTO SEÑALA QUE SE REALIZA UNA VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA

Por su parte, fuentes municipales han asegurado a Europa Press que el procedimiento habitual es asignar las plazas en función de la valoración individualizada de cada persona que realiza la Puerta Única de Entrada y del acceso al recurso más adecuado a sus necesidades.

Desde el Ayuntamiento han señalado que se debe tener en cuenta el perfil de la persona, su vulnerabilidad y si finalmente acepta o no entrar a un recurso.

Además, han indicado que las personas en situación de calle pueden requerir el acceso a la Red de Atención a Personas sin Hogar, pero también a otros recursos, como residencias de mayores, centros de salud mental, centros de discapacidad, adicciones o ingresos involuntarios. "Trabajar con una única lista de espera no genera las respuestas sociales necesarias", han defendido las mismas fuentes.

Sobre la red municipal, el Ayuntamiento ha señalado que la Red de Atención a Personas sin Hogar dispone de 1.200 plazas, un 40% de ellas creadas desde que Almeida es alcalde. Desde el Consistorio han apuntado que la rotación de plazas es continua y que en 2025 se atendió a 2.300 personas en ellas, por lo que, según han defendido, existe capacidad para dar entrada a nuevos usuarios.

Además, han avanzado que las plazas aumentarán en 2026 hasta superar las 1.400 gracias a nuevas viviendas y a la próxima apertura del nuevo centro de acogida de la calle Batalla de Salamina.