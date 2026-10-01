Maestre acusa a Almeida de usar "un cuchillo y bote de humus" para hacer de acampada en Sol un problema de orden público

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha acusado al alcalde José Luis Martínez-Almeida de instrumentalizar unas imágenes de "un cuchillo y un bote de humus" en la acampada en la Puerta del Sol para intentar convertir "una protesta pacífica y política en un problema de orden público".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Maestre ha ironizado con la "tremenda amenaza para la seguridad" que representa "un cuchillo para el bocadillo y un bote de humus", en alusión a alguna de las imágenes que el Ayuntamiento ha recopilado sobre los cuchillos y piedras que Almeida aseguró que reúnen los acampados.

"El mismo Almeida al que le parecía bien que una manifestación nazi recorriera las calles de Chueca, o el mismo Almeida al que le parecen bien en la puerta de Ferraz, es hoy el que intenta convertir una protesta pacífica y política en un problema de orden público", ha reprochado Maestre.

Para la portavoz de Más Madrid, es "evidente" que tanto el alcalde de la capital como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "prefieren hablar de cuchillos que hablar de casas" porque, a su juicio, en ese área "no tienen ni una sola solución para las gentes de Madrid".

En esta línea, Maestre ha recalcado que, para su partido, "la única amenaza para la convivencia y para la seguridad de las familias madrileñas son los fondos buitre que dejan a la gente sin su casa", al tiempo que ha defendido que desde el inicio de la acampada en Sol "no ha habido ni un solo incidente".

"Menos inventarse historias que nadie se cree, menos utilizar un bote de humus para distraer la atención, y más centrarse en lo importante que es qué va a hacer el partido de Almeida mañana en el Congreso de los Diputados para defender el derecho de los madrileños y las familias madrileñas a tener una casa", ha insistido.

Cientos de personas acampan desde el fin de semana en la Puerta del Sol en protesta por los desahucios y la crisis de la vivienda. Desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han requerido a la Delegación del Gobierno en Madrid que desaloje la plaza, amenazando con recurrir a la vía judicial.