Maestre acusa al PP de tratar de "pervertir el derecho a huelga imponiendo unos servicios mínimos enormes"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivie - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al PP de tratar de "pervertir el derecho a huelga imponiendo unos servicios mínimos enormes".

Lo ha hecho en una comparecencia de prensa a 24 horas de la huelga general, que ha definido como "una huelga contra las socimis que están vaciando de personas los barrios, que los están dejando convertidos en zonas turísticas para los que vienen de fuera a pasar tres días a cambio de dejar casas vacías de familias".

"Hoy en Madrid, donde antes había una familia, en Puerta del Ángel, en Villaverde, en Vallecas o en Argumosa, hoy hay un apartamento turístico, legal o ilegal, o un alquiler de temporada en fraude de ley para permitir una vez más ese uso turístico", ha dibujado la jefa de la oposición en el Ayuntamiento.

La huelga de mañana "es una huelga por el derecho a las viviendas, es una huelga que cuenta con un apoyo muy amplio entre la población española y madrileña y que debería contar con las medidas que los gobiernos tendrían que estar poniendo, también aquí en Madrid, para evitar que el derecho a la vivienda se vea cada día pisoteado en esta ciudad".

Maestre ha animado a secundar la huelga y ha aprovechado "para recordarle a los empresarios, a las patronales, a los fondos buitres y a los gobiernos municipales, autonómicos y estatales que el de huelga es un derecho constitucional que tienen que proteger y que las discusiones políticas no se resuelven ni con represión, ni con amenazas, ni con los desprecios como los que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho a los huelguistas y a los sindicatos de trabajadores y de inquilinas en Madrid y en España".

En cuanto a los servicios mínimos establecidos en Metro, la edil ha puesto la vista en la huelga educativa, donde el PP "ha optado por tratar de pervertir ese derecho imponiendo unos servicios mínimos enormes". "Pero el Partido Popular podrá amedrentar y amenazar pero no podrá deshacer este sentido común que ya es transversal y mayoritario en España", ha concluido.