Maestre acusa al PP de "uso espúreo de los recursos públicos" permitiendo un grupo mixto "porque necesita 4 votos"

"No echéis la culpa a los demás por problemas que habéis generado vosotros", le contesta Carabante

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha mantenido un rifirrafe dialéctico con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acusando a su partido de caer en las maneras de la "vieja política" al hacer un "uso espúreo de los recursos públicos" después de dar luz verde a un grupo mixto constituido por los ediles de Recupera Madrid "porque necesitan cuatro votos" para sacar adelante la ordenanza de Movilidad.

"Ante la falta de apoyos que el Gobierno tenía para su ordenanza y su necesidad de sacarla con urgencia para esta vuelta de curso han vuelto a los tiempos de la peor política, de la vieja política, la de utilizar las instituciones para fines espúreos, los recursos públicos para fines espúreos", ha argumentado la edil en una tertulia en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

A lo que ha sumado que "el equipo de Gobierno, en público y en privado, ha dicho en los últimos meses que no había ningún lugar para ese grupo mixto, que no tenía cabida, pero lo han terminado haciendo deprisa y corriendo, en agosto, porque necesitan cuatro votos. Esa es la realidad, llana y sencilla. Es triste".

EL MIXTO "VA A SER TUMBADO EN LOS TRIBUNALES DE FORMA RAPIDÍSIMA"

El resultado para Maestre será "la aprobación de una ordenanza regresiva para Madrid, algo que no es buena noticia en términos de calidad democrática ni de calidad del aire". La portavoz de Más Madrid "no, desde luego que no" se ha puesto en contacto con los ediles de Recupera Madrid.

Rita Maestre ha señalado que el grupo mixto "va a ser tumbado en los tribunales de forma rapidísima". Más Madrid ya ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo y Vox lo presentará "lo antes posible", trasladaron fuentes de esta formación a Europa Press.

"NO HABÉIS SIDO CAPACES DE LIDERAR UN EQUIPO COMPACTO"

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha replicado a Maestre que "estas cuatro personas formarán el grupo mixto porque (en Más Madrid) no han sido capaces de aglutinar y de liderar un equipo compacto".

"El secretario del Pleno, el mismo que tenía Manuela Carmena, ha determinado en un informe jurídico lo que hay que hacer", ha contestado Carabante, tras asegurar que así han hecho, "sin cuestiones políticas por medio".

"No echéis la culpa a los demás por problemas que habéis generado vosotros", ha espetado a Maestre, después de recordarle que Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas "formaban el núcleo duro de Manuela Carmena en el anterior Gobierno".

La portavoz de Más Madrid le ha contestado que "pasa en todos los partidos", cuando dos de los compañeros con los que compartió escaño en el Ayuntamiento en la legislatura pasada y siglas políticas ahora están en Vox, el concejal Fernando Martínez Vidal y el diputado Íñigo Henríquez de Luna.

En cuanto al informe del secretario del Pleno al que se ha referido el delegado, Maestre ha recordado que el Ejecutivo municipal pidió a posteriori de él "un informe a la Comunidad, que dijo que no existía la posibilidad del grupo mixto".