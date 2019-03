Maestre asegura que PP "hinchaba datos de contenedores culturales a través de número desorbitado de invitaciones"

Publicado 27/03/2019 20:08:04 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal de Ahora Madrid ha asegurado este miércoles en el Pleno municipal que el Partido Popular, cuando gobernaba en la capital, "se dedicaba a a hinchar los datos de los contenedores culturales (como Matadero o Price) a través de un número desorbitado de invitaciones".

"Cuando no llenaban actividades culturales regalaban entradas. Eso no sucede ahora, y a pesar de eso, hay una programación hecha por profesionales elegidos por concurso público", se ha dirigido a la edil de Ciudadanos Sofía Miranda, que es quien ha formulado la pregunta sobre los datos de la afluencia a los contenedores culturales de la capital.

Maestre ha indicado que los datos son "extraordinariamente buenos", y ha afeado la "intensa actuación (de Miranda) para su vídeo de Youtube" que ha utilizado para "insultar a la alcaldesa". "No entiendo el momento de sobreactuación, pero choca con el sentido común; no mienta y no diga que no se le responde, porque tiene los datos como todas las concejalas de la oposición", ha lanzado.

Por contra, Miranda ha hecho mención a un "descenso del 53,8 por ciento en Matadero, diez por ciento menos en Price, diez por ciento menos en Conde Duque". "Son los datos proporcionados por Madrid Destino; es lamentable su falta de autocrítica", ha concluido.