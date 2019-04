Maestre: "Ayuso no ha pensado bien las ayudas al 'concebido no nacido' y en general ninguna otra cosa"

Publicado 10/04/2019 15:45:50 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal y número 3 de Más Madrid ciudad, Rita Maestre, ha declarado que la candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, "no ha pensado bien lo de las ayudas al 'concebido no nacido' y en general ninguna otra cosa".

En un mensaje de Twitter, Maestre ha señalado que el candidato del PP al Congreso de los Diputados, Pablo Casado, "quiere bajar el salario mínimo por primera primera vez en la historia" mientras que el candidato popular al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, "quiere acabar con Madrid Central".

A lo que suma que "Ayuso no ha pensado bien lo de las ayudas al 'concebido no nacido' y en general ninguna otra cosa". "El PP siempre que está perdido opta por retroceder", ha lanzado. Ayuso ha planteado hoy en un desayuno informativo de Europa Press que quiere que "el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar", de manera en que se le tengan en cuenta a la hora de solicitar plaza o tramitar un título de familia numerosa.