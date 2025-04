Maestre, sobre candidatura de Montero: "No hay nada que comentar en torno a unas elecciones que no están convocadas"

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha señalado que "no tiene nada que valorar" sobre la designación de Irene Montero como cabeza de lista de Podemos y ha remarcado que "no hay nada que comentar en torno a unas elecciones que no están convocadas ni hay ninguna intención de convocarlas por ahora".

Así lo ha expresado este lunes desde CentroCentro tras ser preguntada por el anuncio de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, de que la exministra de Igualdad, Irene Montero, será quien lidere una candidatura de los morados para la próximas elecciones generales, con mano tendida para incorporar a otros sectores de izquierda y de la sociedad civil.

Por su parte, Montero asumió el reto y se pone desde ya a levantar no solo una candidatura que represente la paz, sino un proceso político y democrático que suponga una "izquierda fuerte" y dé esperanza a la ciudadanía.

"No tengo nada que valorar a este respecto. Que yo sepa no hay convocada elecciones generales. Mi propósito en Más Madrid y dentro del Gobierno de España es gobernar para hacer transformaciones ahora, para hacer política útil ahora", ha subrayado Maestre a los medios de comunicación.

La semana pasada, indicó a la prensa que ve "difícil comprender" a partidos que "dedican mucho más tiempo a criticar o a poner obstáculos" al Gobierno de España y ha subrayado que su prioridad es "aportar desde lo positivo".

Estas declaraciones llegaron después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamó al PSOE el momento de relanzar la agenda social, dado que no vale con resistir ante el avance de la extrema derecha, y volvió a tender la mano de la unidad de toda la izquierda alternativa, incluido Podemos, como pasó en las elecciones generales del 23J.

"En mi opinión, es difícil comprender cómo desde algunos lugares se dedica mucho más tiempo a criticar, a señalar y a poner palos en las ruedas u obstáculos al gobierno progresista que a señalar a Donald Trump o a Vladímir Putin o a otras fuerzas claramente adversas del Ejecutivo central", manifestó la portavoz de Más Madrid.