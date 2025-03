Maestre carga contra el PP por "permitir" la compra de mascarillas y exige a Almeida que "recupere el dinero"

Critica al Ayuntamiento por su "pasividad" durante el juicio

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra el PP por "permitir" la compra de las mascarillas en la pandemia y ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "recupere el dinero" por ser "su responsabilidad".

Lo ha expresado este miércoles después de que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil del que les acusaba la Fiscalía de Madrid por engañar al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitaria en marzo de 2020, en plena pandemia del Covid.

"Que no se haya evaluado un reproche penal no significa que no haya habido un bufo monumental. Lo que ha pasado en Madrid y lo que este juicio ha demostrado es que estos dos comisionistas, estos dos amigos del PP, llegaron a la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid y nos robaron a todos los madrileños más de 6 millones de euros", ha lanzado Maestre ante los medios de comunicación desde el edificio de grupos municipales.

La líder de la oposición en el Consistorio ha criticado al Ayuntamiento por "saber el precio" de la comisión que Luceño y Medina "se iban a llevar" y ha lamentado "la negligencia" del Ayuntamiento. Ha añadido que la formación "no va a parar" hasta que se recupere el dinero y ha afirmado que "no da por buena esta sentencia".

"No nos vale en absoluto este argumento de Almeida de que está pensando en ver qué va a hacer y que es difícil recuperar el dinero. Es su responsabilidad porque son impuestos de los madrileños que hoy están utilizando para ir en sus coches de lujo. Es indigno", ha subrayado.

CRITICA LA "PASIVIDAD" DEL AYUNTAMIENTO

Maestre ha insistido en que esta estafa "era una cosa que el Ayuntamiento sabía" y ha pedido "no hacerse con los sorprendidos o con las víctimas". Ha vuelto a reclamar "responsabilidad política" por parte del PP por "permitir" que "estos dos señores llegaran al centro de contratación madrileña".

"Nunca hicieron nada para recuperar el dinero de ese material defectuoso. Es una vergüenza que el PP se ponga de lado porque es el responsable de que esas compras se hicieran sabiendo la diferencia de precio que había entre el precio de fábrica y el precio al que se iba a comprar", ha apuntado.

La portavoz de Más Madrid ha recordado que durante la evolución del juicio "vieron que el Ayuntamiento tenía una posición completamente pasiva, en la que dejaba pasar pruebas periciales o testigos fundamentales sin prácticamente hacerles preguntas".

"La verdad era que sabían lo que estaba pasando y que lo que tienen que hacer es esconderlo y taparlo. Almeida ligó su futuro político al futuro político y a la responsabilidad que pudieran tener la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid. Así que el principal objetivo del gobierno de PP durante el juicio ha sido salvarle la cara al Ayuntamiento", ha criticado.

La líder de la oposición ha reprochado "su estrategia judicial" y ha recalcado que "temen que ahí detrás hay un acuerdo entre caballeros estafadores". "Nadie habla mucho, nadie dirá mucho de la manta, nadie cuenta mucho la verdad y aquí paz y después gloria", ha lanzado.