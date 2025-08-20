Maestre compara la crisis habitacional con Rue del Percebe, una realidad "que no es de chiste" y que necesita medidas

Archivo - Presentación de la inauguración del mural por el I Día Oficial de Francisco Ibáñez,en Carabanchel - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha llevado la crisis habitacional al imaginario de Ibáñez y su '13, Rue del Percebe', una realidad "que no suena nada a chiste" porque la ciudad "necesita medidas urgentes contra la especulación que está echando de sus barrios a las vecinas y vecinos".

A los pies del mural dedicado a la comunidad de vecinos más famosa del mundo del cómic, en la calle General Ricardos, en Carabanchel, la edil ha grabado un vídeo donde ha planteado que si el 13 Rue del Percebe fuese real, "Don Hurón viviría en un bajo comercial reconvertido a vivienda, los niños de la señora del tercero seguirían en casa hasta los 30 y la dueña de la pensión del primero tendría Airbnb".

"Desde hace unos meses, este enorme mural en homenaje al edificio más famoso del cómic español convive con las muchísimas inmobiliarias de la calle General Ricardos. Y en medio de la escalada de precios que vive el barrio y todo Madrid nos muestra cómo el problema de la vivienda viene de muy lejos, un problema que ha ido enquistándose después de décadas de inacción y de barra libre para los especuladores", ha lamentado la jefa de la oposición.

Madrid se enfrenta hoy a "vender el subsuelo como una alternativa habitacional, subarrendar y trocear un piso para alquilarlo por habitaciones o malvivir por la presión inmobiliaria". "Ya basta de que en el Ayuntamiento y en la Comunidad Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida sigan tirando balones fuera, como ha ido haciendo el PP de Madrid más de 30 años", ha reclamado.