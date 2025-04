Maestre condena "los bulos, el fango y mentiras" de los de "la compañía de El Ventorro"

El Gobierno de España "estuvo mucho más de lo que estuvo el Gobierno valenciano hace seis meses"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado de "vergonzoso que ni diez horas después del comienzo de este apagón el PP y la extrema derecha hayan empezado ya a esparcir bulos, fango y mentiras sobre lo que pasó durante el día del apagón", "bulos y fango" que viene de los de "la compañía de El Ventorro"

En los pasillos del Pleno de Cibeles, la jefa de la oposición ha dedicado sus primeras palabras a trasladar las condolencias de Más Madrid por las cinco personas que, por diversas causas que aún se están investigando, fallecieron a lo largo del día del apagón, entre ellas una vecina de Carabanchel.

También ha querido agradecer a la ciudadanía madrileña y española su "ejemplo total de civismo, de sentido común y de búsqueda de salir de esta situación unidos, un ejemplo histórico y que se acompaña y se sostiene sobre el increíble trabajo que trabajadores públicos, trabajadores de emergencias y trabajadores en general hicieron a lo largo del día del apagón".

"Creo que el Estado funcionó, creo que las administraciones funcionaron, creo que demostramos que somos un país serio, moderno, desarrollado y a la altura, con instituciones sólidas y con una ciudadanía muy a la altura de esas instituciones", ha remarcado.

Por eso ve "vergonzoso que ni diez horas después del comienzo de este apagón el PP y la extrema derecha hayan empezado ya a esparcir bulos, fango y mentiras sobre lo que pasó durante el día del apagón".

"He oído al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, decir que no hubo contacto con el Gobierno de España hasta bien entrada la medianoche. Es vergonzoso mentir con algo que además es tan fácilmente demostrable: desde las 14.30 horas hubo contactos entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. Es fácilmente contrastable con llamadas, con reuniones y con un contacto permanente, especialmente entre policías y servicios de emergencia, que hicieron que la ciudad de Madrid no se sumiera en el caos", se ha dirigido al regidor.

"LOS MARIACHIS DE MAZÓN"

"Creo que de la compañía del Ventorro, de los mariachis de Mazón, de la gente que sigue justificando que un presidente no estuviera en su puesto de trabajo durante horas, porque a saber en qué estado estaba y dónde se encontraba, quien sigue justificando la ausencia y la incapacidad y la negligencia de un gobierno que ha provocado 220 muertos en Valencia, que esa compañía de El Ventorro venga a dar lecciones sobre apagón informativo o sobre falta de coordinación con las administraciones públicas es vergonzoso", ha condenado.

El Gobierno de España "estuvo mucho más de lo que estuvo el Gobierno valenciano hace seis meses" con la peor crisis que se ha dado en la Comunidad en los últimos años", ha sostenido, tras destacar el "sentido común y sentido de Estado por unas instituciones que han funcionado en un momento muy complicado".

"¿Que hay mucho que investigar? Por supuesto que sí, y eso es lo que va a hacer el Gobierno de España. Muy especialmente, por cierto, analizando el comportamiento de esas operadoras privadas que han podido tener mucho que ver en la gestión del incidente", ha subrayado.