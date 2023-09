Maestre cree que 2ª posición es meritoria pero insuficiente y abren reflexión para llegar "a gente que vota por inercia"

"Ahora mismo me debo a las personas que nos han votado y es tarea suficiente para estos cuatro años. Ya veremos lo que sucede después"



La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y líder municipal de la formación, Rita Maestre, cree que la segunda posición obtenida en las elecciones del 28 de mayo que les mantiene como líderes de la oposición es "meritoria" al no tener detrás ningún tipo de aparato, con unos resultados que, "no siendo malos", sí son "insuficientes", para lo que abren un periodo de reflexión en forma de congreso, primero el autonómico, con plenario los días 18 y 19 de noviembre, y luego el municipal, una vez pasadas las fiestas.

"Queremos reflexionar sobre cómo podemos llegar a mucha gente que o a lo mejor vota por inercia o porque piensa que esto es lo único posible. Es difícil convencerles de que no hay por qué acostumbrarse a que tu centro de salud esté saturado, a que el Metro por las mañanas es invivible", ha trasladado Maestre en una entrevista con Europa Press, donde ha asegurado que se toma los resultados del 28M como "un reto".

"Tenemos cuatro años, es un buen periodo para pensar. Yo ahora mismo me debo a las personas que me han votado, que nos han votado para liderar la oposición, y es una tarea suficiente para estos cuatro años. Ya veremos lo que sucede después", ha contestado al preguntarle por su futuro a largo plazo en la formación política. Sí afirma sin género de duda que vuelve de su baja de maternidad "con mucha energía".

Desde su constitución, Más Madrid ha superado "pruebas difíciles con resultados muy buenos, cuando nadie daba un duro" por ellos hace cuatro años por ser una candidatura electoral con una cabeza muy visible, Manuela Carmena, que decidió retirarse de la política.

Cuatro años después "hay dos jefas de la oposición, con el liderazgo no sólo electoral sino también político". "Somos la formación política que le pone deberes al gobierno de Almeida y Ayuso y se nos identifica como el otro modelo. Somos lo que no es el PP", se ha definido.

Maestre ha defendido que Más Madrid hizo una campaña "muy basada en los problemas madrileños, en intentar que se hablara de las cuestiones de Madrid" y "con unas fuerzas y unos recursos propios, casi a pulso", porque su ADN es el de "una fuerza política municipal".

"No hubo aparato de partido, ni de gobierno, ni mediático que nos apoyara en esa campaña, que además se planteó en clave bipartidista porque les interesaba a PP y PSOE. Fue como volver a los 2000", ha comparado. "Es evidente que muchas personas en Madrid han votado pensando en cuestiones de la escala nacional", ha señalado la edil preguntada por la fuerza de las movilizaciones vecinales meses antes de las elecciones, desde las de defensa de la sanidad pública a las convocadas contra las talas o los cantones.

En todo caso, Maestre cree que las protestas "sí que tuvieron un efecto porque nunca estuvo más débil el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni más preocupado por lo que estaba sucediendo", aunque también apunta para explicar lo sucedido en las urnas a "la inercia del voto" promovida por "la enorme maquinaria que es el PP de Madrid".

"Lo aceptamos ya como normal pero es que en Madrid el alcalde dijo antes de las elecciones que iba a hacer una lista electoral en la que los presidentes de las agrupaciones del PP iban a ser puestos en la lista electoral para que fueran los presidentes de las Juntas de Distrito", algo que ha comparado como propio de "un país bananero".

A Maestre le resulta "caciquil" por parte del PP que cuando un vecino tenga un problema "no sabrá si ir a la sede del partido o a la de la institución porque, total, es la misma gente haciendo el mismo trabajo".

A lo que suma lo paradójico que es Madrid. "Es un lugar desde el que se habla mucho pero del que se habla poco. Desde Madrid se emiten discursos sobre todo tipo de cuestiones, pero de los problemas de Madrid se habla muy poco", ha descrito.

Así, en la campaña del 28M del PP "lo que hizo Isabel Díaz Ayuso fue hablar de la única circunscripción electoral que le importa, la de la Moncloa. No hubo discusión sobre cómo mejorar los servicios sanitarios, no había un plan de renovación de la educación pública madrileña, no había ni propuestas, ni contenido, ni casi discusión en torno a Madrid. ¿Por qué? Porque al PP le viene muy bien no hablar de Madrid y consiguen que el electorado madrileño no vote pensando en las necesidades madrileñas".

Encuadra parte de los resultados del 28M en unas elecciones "muy nacionales y con un resultado muy negativo para las fuerzas de izquierdas en toda España, donde Madrid no fue una excepción. El bloque de la derecha ha ganado donde siempre ha ganado y ganó donde no gana nunca".

Es por eso que su segunda posición en Cibeles resulte "meritoria" porque han conseguido mantenerse como líderes de la oposición "con unas fuerzas mucho más pequeñas que las de los grandes partidos que luchaban para que la discusión fuera básicamente entre ellos". Esto le ha llevado a puntualizar que Más Madrid no se conforma con "un papel de oposición constructiva y trabajadora". "Queremos gobernar", ha remarcado.

"Queremos gobernar y nos hemos ganado a pulso ser la fuerza política a la que llama una asociación de vecinos cuando tiene un problema o un AMPA cuando no llegan las becas a su colegio. También vamos a dar las grandes batallas de la ciudad", ha declarado, con la vivienda como una de las grandes preocupaciones de la formación. Buscarán "consolidar lo hecho y llevarlo un poco más allá".

Desde 2019, cuando se constituyó Más Madrid, hasta ahora la formación ha conseguido "una implantación territorial envidiable" dentro de una legislatura "complicada". Rita Maestre no oculta en este punto "la escisión ilegal promovida por el alcalde, nada más y nada menos", en referencia al Grupo Mixto de los inicialmente cuatro ediles de Recupera Madrid.

"De todo eso nos hemos repuesto y somos más fuertes, conocemos mejor la ciudad, estamos en todos los barrios y somos el espacio de referencia, el teléfono al que llamar cuando pasa algo", ha descrito la portavoz de Más Madrid.

Entre los grandes retos que se marca Maestre y Más Madrid está "llegar especialmente a los jóvenes, que se sienten alejados de la política, probablemente con razón". "La gente que tiene 16 años, 18 años, 20, 25 años, ¿qué le importa, de qué tiene miedo, de qué tiene ganas y cómo podemos serles útiles?", se pregunta la edil, que ha rechazado que sea un sector poblacional apático.

"Tienen preocupaciones distintas de las que la política 'tradicional' suele preocuparse. Y también creo que les importan poco los nombres y la política institucional, que lo que les importan son los contenidos. Los que me escriben por redes sociales tienen muchas ganas de hablar de la vivienda, del miedo al cambio climático, de lo que pasa con los hombres, con las mujeres y con las personas LGTBI. No son apáticos, lo que pasa es que no encuentran un encaje en la política tal y como se hace en la esfera oficial", ha analizado.

La tarea de Más Madrid pasa por "hacer otras políticas, además de la institucional, en otros lugares y de otras formas para que ellos también tengan cabida".