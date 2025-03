Maestre cree que el sistema judicial "ha tratado mal la violencia sexual" y pide responder a "las preguntas sociales"

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha indicado que el sistema judicial "tradicionalmente ha tratado mal o ha juzgado mal muchísimas veces la violencia sexual" tras la absolución del exjugador del FC Barcelona Dani Alves.

"Yo creo que la sentencia nos deja una sensación amarga a muchas mujeres y que no sabemos cuánto de protegidas estamos o no ante un caso de violencia sexual. También nos da una cierta dificultad de entender cómo un mismo caso se juzga de formas tan distintas por dos instancias, casi radicalmente opuestas", ha señalado este lunes ante los medios de comunicación desde el Congreso de los Diputados.

La líder de la oposición en el Consistorio ha remarcado que el análisis y el juicio de la violencia sexual "son extraordinariamente complejos porque a menudo eso sucede en unos entornos de intimidad o de fuera de los focos, donde es difícil señalar exactamente qué ha sucedido".

"Sin entrar yo a juzgar, que no soy jueza, creo que el trago es amargo y con preguntas sobre si el sistema judicial nos permite a las mujeres o no sentirnos seguras y si debemos o no acudir a él o de qué manera nos enfrentamos a él cuando vivimos o creemos que hemos vivido un caso de violencia sexual", ha defendido.

Maestre ha rechazado eliminar la presunción de inocencia y ha reiterado que el sistema judicial "tradicionalmente ha tratado mal o ha juzgado mal muchísimas veces la violencia sexual, precisamente porque se da en casos y en lugares de la intimidad donde muchas veces lo que se enfrentan son versiones".

"El sistema judicial ha tenido sesgos patriarcales, como todas las instituciones y espacios sociales de nuestro mundo, y ha tendido a creer más a una parte que a la otra. Muchas veces las mujeres o no nos hemos visto creídas en los tribunales o hemos tenido que justificar por qué abríamos las piernas", ha recalcado.

PIDE RESPONDER "LOS CUESTIONAMIENTOS SOCIALES"

Maestre ha recordado que tras el caso de La Manada hubo una "reflexión social bastante amplia en la que muchas mujeres y muchas hombres dijimos que algo tenemos que hacer con este sistema porque claramente no se está protegiendo".

"Hay muchas mujeres que cuando sufren violencia sexual dicen '¿Para qué voy a ir si no me van a creer?' o '¿Para qué voy a ir si voy a tener que explicar si estoy contenta o no después de haber sufrido una agresión sexual?'. Las preguntas creo que están encima de la mesa y son preguntas sociales y políticas", ha subrayado.

Por ello, la líder de Más Madrid ha apuntado que las instituciones "tienen la responsabilidad de responder a esas preguntas", así como a los cuestionamientos sociales. "Esto no tiene nada que ver con la presunción de violencia", ha zanjado.