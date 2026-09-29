Maestre critica que "cada desahucio tiene la firma de Almeida" y él su "miedo a perder privilegios" 15 años tras el 15M

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda en la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha espetado que "cada desahucio en la ciudad tiene la firma del alcalde, José Luis Martínez-Almeida", a lo que él ha respondido con un folleto de Juventud sin Futuro, con una Maestre más joven, en pleno estallido del 15M, para afearle su "miedo a perder privilegios" quince años después.

La edil ha cuestionado en el Pleno de Cibeles que Almeida se muestre "tan ufano" tras la solución alcanzada para la octogenaria Maricarmen Abascal cuando es "un señor que, después de no hacer nada, viene a ponerse una medalla". "En junio, en julio y en septiembre de este año, ustedes pudieron mediar para encontrar una solución habitacional para Maricarmen", ha lanzado, para afear al delegado de Vivienda, Álvaro González, que en pleno desahucio de la anciana él estuviera en la feria inmobiliaria The District.

Maestre ha subrayado que "quien ha conseguido que Maricarmen se quede en su casa es el Sindicato de Inquilinas y las miles de personas que fueron a acompañarla en la peor noche de su vida, donde no estaba ninguno de los señores del PP". "¿Han hecho falta siete años de angustia, de que una mujer salga en camilla de su casa para que ustedes muevan un dedo?", ha cuestionado.

"¿QUÉ VA A HACER POR LAS PRÓXIMAS MARICARMEN?"

La portavoz de Más Madrid ha preguntado a Almeida "qué va a hacer por las próximas Maricarmen, por Paquita, por María, por todas las familias que hoy están sufriendo amenazas de desahucio". La edil ha cuantificado "en 23 ocasiones" las que el PP "votó en contra de solucionar el problema de la vivienda en este Pleno".

"Han votado una detrás de otra de congelar los alquileres, de cerrar los pisos turísticos ilegales, de que las casas sigan convirtiéndose en hoteles. Han votado no a la moratoria antidesahucios, han votado no a que las socimis paguen los mismos impuestos que una frutería. Han votado no a que los buitres sigan comprando en nuestros barrios", ha enunerado.

Rita Maestre ha arremetido contra "los patriotas de pulserita, arrodillados delante de cualquier inversor que desde México o desde Dubái compre un bloque, dos bloques, tres bloques, los vacía de familias y los llena de turistas. ¿Dónde están los de la prioridad nacional para defender a las familias madrileñas? Trabajando para los buitres, que es lo que ha hecho usted (a Almeida) durante los últimos siete años".

"De los 57 cargos electos que hay aquí en esta sala, sólo uno tiene la responsabilidad de gobernar Madrid y ese uno es usted, señor Almeida, y por eso cada desahucio de esta ciudad, cada piso que se convierte en un piso turístico lleva la firma de Almeida. Cada subida del alquiler lleva la firma de Almeida. Yo no me reiría ante la mayor emergencia habitacional de la ciudad, no me reiría de los vecinos madrileños", ha concluido.

Almeida le ha preguntado si se alegra de que Maricarmen vuelva a su casa "porque no ha dicho una sola palabra". "Yo me alegro de que Maricarmen haya confiado en el Ayuntamiento de Madrid para volver a casa y es lo que verdaderamente le molesta", ha respondido el primer edil.

El regidor ha preguntado a la izquierda qué han hecho "por Maricarmen, por los más de 270.000 desahucios que ha habido en España desde que gobierna Pedro Sánchez". En este punto ha sacado un folleto de una Maestre más joven, uno de los rostros de Juventud sin Futuro, en pleno 15M, para decirle que "quince años después sí tiene casa doblando la renta per cápita de ese barrio".

"Hace 16 años decía 'sin curro' y 16 años que quiere estar cobrando del Ayuntamiento de Madrid", ha querido afear a la concejala, unido a que dijo en su momento que si accedía a un puesto público no iba a cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional. "Le debe usted 700.000 euros a los madrileños", ha cifrado.

Cree que "el único miedo es perder sus privilegios". "¿De verdad cree que a los que representaba el 15M con esta pancarta se sienten representados hoy por usted?", ha lanzado el primer edil a la jefa de la oposición.