Maestre denuncia ante Policía la difusión de su dirección en anuncios de Internet donde se ofrecen servicios sexuales

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en una entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales.

Así lo ha explicado en un vídeo difundido en la red social 'X', en el que ha señalado que esta situación se viene produciendo desde hace aproximadamente un año. Según ha relatado, los hechos comenzaron cuando empezaron a aparecer hombres llamando a la puerta de su casa.

La situación se repitió en varias ocasiones hasta que, en una de ellas, un hombre subió desde el portal hasta la puerta de su vivienda. Al preguntarle quién era, cuenta, el hombre le respondió que había estado hablando con ella por un canal de Telegram. Tras ese episodio decidió acudir a la Policía y presentar una denuncia.

Semanas después de iniciarse la investigación, según ha explicado, los agentes le informaron de que alguien que conoce su dirección la estaba difundiendo en Internet.

"Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet en anuncios anónimos. Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo", ha denunciado.

Maestre ha señalado que estos episodios continúan produciéndose y que el último ocurrió hace tan solo dos semanas. "Son hombres que aparecen en muchos casos borrachos y a cualquier hora del día", ha explicado.

La portavoz de Más Madrid ha indicado que hay una investigación en marcha para identificar a los responsables y ha denunciado que se trata de una forma de acoso a través de perfiles anónimos en Internet. "Hay una persona o más personas dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo", ha señalado.

En el vídeo, Maestre ha asegurado que continuará con su actividad política y ha lanzado un mensaje a quienes intentan intimidarla. "No lo vais a conseguir. No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes. Mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final", ha concluido.