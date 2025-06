Maestre destaca "la contundencia de Más Madrid" frente a los "cambios" de portavoces y secretarios generales en el PSOE

"Creemos en proyectos políticos continuados que no cambian cada dos minutos", defiende

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha defendido "la contundencia y firmeza" de su formación política frente a los "cambios" de portavoces y secretarios generales en el PSOE para "transformar la realidad política madrileña".

"En estos años he visto pasar a mucha gente del PSOE: portavoces, secretarios generales o candidatos... Creer que un cambio en el último momento o que un pequeño golpe de efecto va a transformar la realidad política madrileña no funciona así. No es como la creemos nosotras", ha remarcado en un desayuno informativo, organizado por Siglo XXI.

La líder de la oposición en el Consistorio ha subrayado que Más Madrid es "la única alternativa de la izquierda madrileña y ha defendido que "ha quedado demostrado y consolidado durante las últimas tres elecciones municipales" de la capital.

"Somos la izquierda hegemónica en Madrid ciudad desde el año 2015 y en la Comunidad de Madrid desde el año 2021. Yo lo que sí puedo ofrecer es la contundencia y la firmeza de Más Madrid a lo largo de los años. Creemos en proyectos políticos sostenidos, contundentes, continuados, que ofrecen fiabilidad, que ofrecen credibilidad, que están ahí siempre, que no cambian cada dos minutos", ha recalcado.

Asimismo, ha asegurado que la propuesta política de su formación "está yendo bien dentro del contexto complejo que es Madrid" y ha insistido en que su forma de hacer política "no es un cambio permanente", que es "lo que la gente espera y valora".

Finalmente, Maestre ha indicado que "no entra a valorar en la participación" de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ni del secretario general del PSOE-M, Óscar López, en la presunta trama de corrupción que rodea a su partido.