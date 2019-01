Maestre dice que la candidatura se presentará "pronto" y que su expediente en Podemos no es algo que le preocupe

Publicado 08/01/2019 15:33:11 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal y de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha señalado que la candidatura, encabezada por la alcaldesa, Manuela Carmena, se presentará "pronto" y ha añadido que el expediente abierto en Podemos no es algo que le preocupe ya que está centrada en el trabajo en el Ayuntamiento.

En una tertulia en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Maestre ha aseverado que está "bastante tranquila" en lo que se refiere a la conformación de la candidatura. "Dentro de poco habrá una candidatura, con muchas fuerzas políticas y también con mucha gente que no es de ninguna, que va a volver a revalidar el Ayuntamiento en mayo de 2019", ha apuntado.

La edil es partidaria de no esperar demasiado a la conformación de la candidatura. "Cuanto antes esté, mejor", ha declarado, insistiendo en que será "pronto" y rechazando que haya dicho que sea inminente.

Tampoco le preocupa el expediente abierto por Podemos contra ella y los otros cinco concejales de la formación morada en el Ayuntamiento (José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz). Supone la suspensión de militancia por retirar sus candidaturas a las primarias del partido.

"No estoy muy al hilo de la cuestión porque no estoy muy interesada en las cuestiones de partido, de cómo van, de los aparatos, de si van arriba, abajo... No lo sé y francamente tampoco es una cuestión que me preocupe muchísimo. Lo único que me preocupa, y por eso estoy tranquila, es que en 2019, en mayo, va a haber una candidatura con muchas fuerzas políticas dentro, espero que conmigo también, encabezada por Manuela Carmena y que va a revalidar el Ayuntamiento", ha indicado.

Preguntada sobre qué pasaría si finalmente es expulsada de Podemos, Rita Maestre ha contestado que no lo sabe y que es una cuestión que no le quita tiempo ya que está centrada en su labor de gestión en el Gobierno municipal.