Maestre (MM) reclama "una izquierda fuerte" y "sin complejos" para que el modelo alternativo en España "triunfe"

Cree que si hay una separación de Compromís y Mès de Sumar "no afectará" al gobierno de coalición

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclamado "una izquierda fuerte", "sin complejos" y que "no se pierda en debates estériles ni en disputas menores" para que el modelo alternativo en España "triunfe".

Así lo expresado este lunes en un desayuno informativo organizado por Siglo XXI, donde ha pedido una izquierda que "no se acomode ni se resigne" y que sea consciente de que "tiene un papel fundamental en Madrid y en el futuro de España" para "hacer políticas contundentes".

"Yo sé que hay gente que canta con entusiasmo al final de la legislatura porque ya se ven en el Consejo de Ministros. Llevan dos años que todavía no han superado no haber llegado en julio de 2023 y otros porque se creen que van a reinar sobre las ruinas de la izquierda", ha apuntado.

Maestre ha subrayado que esta legislatura "está siendo útil" por los "avances" que se han producido y ha asegurado que "seguirán siendo posibles si la izquierda es clara, se mantiene firme y tiene capacidad de no perderse en los debates periodísticos o mediáticos".

"Afuera hay mucha gente que lo que está esperando no es que hablemos todo el rato de lo mismo entre poca gente, sino que hagamos políticas contundentes para que su vida sea más fácil, que ese es el trabajo de la política transformadora", ha recalcado.

La coportavoz de Más Madrid ha admitido que "el reto es enorme" porque se enfrenta a "a un contexto difícil con una ola ultra que acumula gobiernos e influencia" y una oligarquía que "tiene más dinero, poder y que domina los medios de comunicación", poniendo de ejemplo a los gobiernos de Rusia y Estados Unidos.

"En ese contexto no cabe la ingenuidad pero tampoco cabe la pasividad y esperar que las cosas se vayan a resolver solas. Lo que hace falta es firmeza y hace falta acción. Eso es lo que nosotros vamos a ofrecer. Entiendo que hay un cierto problema de autoestima en la izquierda española en los últimos tiempos, pero creo que hay que reivindicarse y hay que reivindicarse sin ingenuidad, sin ser naif pero con mucha claridad", ha subrayado.

"NO BASTA CON DECIR QUE NO VUELVA LA DERECHA"

Asimismo, Maestre ha remarcado que la izquierda española "ha resistido mejor que ninguna otra la ola ultra en Europa y en el mundo" y ha afirmado que "hay países que darían mucho por tener una izquierda en el gobierno peleando por políticas".

"Pero no basta con decir que no vuelva la derecha. Eso no ilusiona, eso no protege y desde luego, en mi opinión, eso no transforma. Lo que nos hace avanzar es ser capaces de transformar, que trabajar no significa ser precario, que estudiar no significa endeudarse y que tener una familia no significa ser pobre", ha subrayado.

La líder de la oposición en el Consistorio ha lanzado un mensaje a aquellos que "piensan que van a tirar la toalla ante el clima de desánimo de pesimismo que hay" y ha destacado el papel de los ministros Mónica García y Pablo Bustinduy.

"Vamos a reformar y a impulsar la coalición de gobierno. Estamos trabajando desde todas las asociaciones políticas para impulsar el pacto de gobierno, para mejorar la coordinación, para dar más y mejores batallas que pongan en el centro las condiciones de vida de la gente de nuestro país", ha defendido.

"NO HAY NADA PERDIDO"

De este modo, Maestre ha insistido en que "no hay nada perdido" y ha subrayado que cuando lleguen las elecciones "pelearán cada voto y cada posición política para que no pase en España lo que ha pasado en los países del entorno".

"Lo hicimos de una forma muy meritoria hace dos años y tenemos la capacidad, la decisión y la determinación de volverlo a hacer si el momento lo reclama. No es tanto optimismo, pero sí es firmeza, es determinación y es responsabilidad, que es la principal guía con la que uno tiene que estar en política y en el gobierno", ha reivindicado.

COMPROMÍS Y MÈS

Preguntada por la situación de Compromís y Mès, que estos días se están planteando abandonar el grupo parlamentario de Sumar, Maestre ha pedido "respetar su decisión" porque es una organización política "hermana y coordinada con Más Madrid, con capacidad de tomar sus decisiones desde su territorio".

"Primero hay que esperar a esa noticia y después evaluar sus resultados. Lo que creo es que esa decisión no va a afectar a que cada uno, desde su lugar, incluso si son lugares distintos, sigamos empujando en la misma dirección", ha recalcado.

Así, ha remarcado que si Compromís y Mès "eligen temporalmente un camino distinto", no será "un cierre de la comunicación ni una separación", sino "un camino que va a seguir paralelo en el conjunto de organizaciones que hoy, mañana y pasado mañana van a seguir trabajando para sostener un gobierno de coalición de izquierdas de España".