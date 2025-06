Maestre pide hablar de realidad de familias, como la "falta de plazas" en campamentos, "y no de Koldo o novio de Ayuso"

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido "hablar de la realidad de las familias madrileñas, como la "falta de plazas" en los campamentos de verano en la capital, y "no del novio de Isabel Díaz Ayuso, Koldo García, el fiscal general o el juez Hurtado".

"En verano, los niños y las niñas no desaparecen ni se evaporan. Necesitan cuidados, atención y aire acondicionado, que tampoco hay en las escuelas infantiles del Ayuntamiento. ¿Cuál es la forma de conseguir eso en Madrid? Pues hacer colas y pelear por recursos públicos miserables, pero cuando lo público no existe, pagar es la única forma de acceder a sus servicios", ha criticado en su intervención en el Pleno de Cibeles.

Maestre ha preguntado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre si "es fácil conciliar en verano" y ha asegurado que "400.000 familias madrileñas tienen que buscarse la vida por las 11 semanas de vacaciones", donde "no hay colegio, no hay comedor y no hay extraescolares". Ha alertado de que "solo hay tres plazas por cada 100 niños" en la capital.

"Esa es la oferta pública de la mayor ciudad de España. El total de plazas ofertadas por el señor Almeida es de cero plazas en campamentos urbanos del Ayuntamiento. Esa es la realidad de las familias madrileñas que, además, tienen que enfrentarse a trabas burocráticas y a colas delante de los tablones de anuncios de los polideportivos. Tanto hablar de Venezuela y ustedes tienen a la gente haciendo cola durante horas para conseguir una miserable plaza en un polideportivo municipal", ha lamentado.

En este sentido, la líder de la oposición en el Consistorio ha afeado que la realidad de las familias madrileñas sean "1.200 euros para que los hijos estén cuidados mientras uno trabaja en el verano madrileño", a la vez que ha cargado contra el Gobierno municipal por decir que "Madrid está de moda y se dedique a inflar con recursos públicos la fiesta de los ricos".