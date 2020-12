Maestre pide repensar restricciones en Centro e ironiza con escalonar accesos porque todo Madrid no comparte chat

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha planteado repensar las medidas de restricción previstas en Centro en caso de registrarse aglomeraciones y ha ironizado con la petición que hizo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el sentido de escalonar los accesos al corazón de la ciudad ironizando con el hecho de que no todos los madrileños comparten un chat de WhatsApp para ponerse de acuerdo.

"La propuesta de Almeida de que los madrileños nos escalonemos espontáneamente para ir al centro es evidente que no funciona porque no tenemos todos un chat de WhatsApp para ponernos de acuerdo", ha lanzado desde las puertas de los juzgados de Gran Vía, donde ha registrado un recurso contra el uso de anclajes y personal de BiciMAD para BiciMAD Go.

La edil ha llamado a "pensar mejor esas restricciones en el centro porque es una tradición acudir a él y porque las escenas que se han visto estos fines de semana son impropias en un contexto de pandemia". "El Ayuntamiento tiene que tomar medidas más contundentes para que no se produzcan", ha subrayado.