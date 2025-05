Maestre rechaza las "amenazas" de Almeida e insiste en que "se encubrió" el accidente de la menor

Vuelve a exigir el cese del director de la Policía y de la vicealcaldesa

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha rechazado las "amenazas" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha insistido en que "se encubrió" el accidente en el que se vio implicada una menor y el coche en el que circulaba el director del Cuerpo, Pablo Enrique Rodríguez.

Así ha reaccionado este viernes desde Plaza de la Villa después de que el regidor haya avisado a la izquierda que no consentirá que se ponga en duda a la Policía Municipal o que incluso se le impute un delito de falsedad en documento público.

"Yo este tipo de amenazas para que nosotros no hagamos nuestro trabajo me las conozco y me importan bastante poco. Creo que si el Partido Popular estuviera en la oposición estaría haciendo lo mismo que nosotros, es decir, hacer el trabajo de oposición y de control al gobierno", ha indicado a los medios de comunicación.

Maestre ha recalcado que el accidente "se ha tratado de forma distinta" y ha cargado contra "la doble vara de medir que no puede sostenerse". Ha asegurado que "es hipócrita" asegurar que "se está aplicando la ley en igualdad de condiciones para todo el mundo".

"No se aplicó por igual porque no se siguieron las normativas municipales y se le dio un trato de privilegio y de favor a este alto cargo del Partido Popular. Nos sigue apareciendo el escándalo más grave que ha pasado en la ciudad en los últimos tiempos", ha apuntado.

"SE ENCUBRIÓ"

La líder de la oposición en el Consistorio ha criticado el informe de la Policía Municipal y ha lanzado que el Ayuntamiento "ha tratado de convertir contra toda lógica y sentido común un atropello a una niña en una vía pública en un incidente bizarro".

"A mi me parece que es un insulto a la inteligencia y a cualquiera. Aquí hay una verdad que es que se produjo ese incidente y que se encubrió. En mi opinión eso es lo más grave porque quien participaba en ese coche era un alto cargo del Cuerpo", ha lamentado.

Maestre ha recalcado que "para cualquier ciudadano que ha vivido un accidente similar en Madrid sabe que la respuesta no ha sido la normal" y ha vuelto a exigir el cese de Pablo Enrique Rodríguez y de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.