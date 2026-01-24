Maestre reclamará formalmente en el Pleno del martes la revocación del título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias

Archivo - Julio Iglesias - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, regresa de su baja de maternidad reclamando en el Pleno de Cibeles que se celebra este martes la revocación del título de Hijo Predilecto de Madrid al cantante Julio Iglesias tras las acusaciones de presunta violencia sexual contra exempleadas.

La reclamación de Más Madrid llegará después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya acordado archivar las diligencias de investigación por las presuntas agresiones sexuales ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

El cantante, por su parte, publicó en su cuenta en Instagram que las acusaciones contra él son "absolutamente falsas" y que le causan "una gran tristeza". Según la investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias, exempleadas sostienen haber sido presionadas para mantener encuentros sexuales con el artista.

Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años, en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas).

HIJO PREDILECTO DE MADRID DESDE 2015 CON LOS VOTOS DE PP Y UPYD

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó conceder la distinción de Hijo Predilecto de la Ciudad en febrero de 2015, siendo Ana Botella alcaldesa, con los votos favorables de PP y UPyD y la abstención de PSOE e IU. Lo hicieron como reconocimiento "a su trayectoria artística y al prestigio internacional alcanzado".

Más Madrid explica en su proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, que "las informaciones conocidas revisten la suficiente verosimilitud y gravedad como para suscitar una profunda reflexión sobre la vigencia de esa distinción honorífica".

El grupo municipal recuerda que el artículo 7 del reglamento del Ayuntamiento sobre distinciones honoríficas del Ayuntamiento señala que serán causas de revocación "la condena penal por sentencia firme, la aplicación de preceptos legales que así lo exigieran, o la realización de actos o manifestaciones contrarios a los motivos que justificaron su otorgamiento o que, de haber existido al tiempo de su otorgamiento, no la hubieran permitido".

Maestre ya trasladó que no comprende que haya personas que "salgan a defender" las conductas a las que hace referencia la investigación, cuando lo se "tiene que hacer" es "ponerse del lado" de las víctimas.

ALMEIDA NO TIENE "NINGUNA INTENCIÓN" DE RETIRARLE LA DISTINCIÓN

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya adelantó que no tiene "ningún intención en estos momentos" de retirar la distinción al cantante Julio Iglesias, para pasar a criticar la "hipocresía" de la izquierda instando a Rita Maestre a que mire hacia su excompañero Íñigo Errejón y los socialistas hacia el exsecretario de Investigación y Análisis del PSOE Francisco Salazar.

Quienes sí apoyarán la proposición de Más Madrid será el PSOE. Su portavoz, Reyes Maroto, ya envió una carta al alcalde para solicitarle formalmente la revocación del título de Hijo Predilecto de la ciudad concedido a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

En ella expresaba su "profunda preocupación" por las informaciones publicadas y considera que estos hechos ponen en cuestión la "idoneidad" de mantener la distinción. Los socialistas consideran "imprescindible" que el Consistorio actúe con "ejemplaridad, responsabilidad institucional y coherencia ética" en un contexto de "especial sensibilidad social frente a la violencia contra las mujeres".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por su parte, sí estudia retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes al cantante, un procedimiento que tiene que pasar por el Consejo de Ministros.