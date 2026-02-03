Majadahonda.- La alcaldesa valora "positivamente" limitar RRSS a a menores y subrayado que fue "una propuesta del PP"

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, durante una entrevista para Europa Press, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, (PP) ha valorado "positivamente" la decisión del Gobierno de la nación de limitar el uso de las redes sociales a los menores de 16 años si bien ha subrayado que fue precisamente "una propuesta" de los 'populares'.

"He de valorarla positivamente porque además nos alegramos ya que fue una propuesta que precisamente hizo a finales del año pasado el Partido Popular, en el marco de una ley que se está trabajando en el Congreso de los Diputados", ha expresado en una entrevista con Europa Press.

Así se ha referido a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años con varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

La regidora ha expresado que esta decisión es "muy positiva" y va en consonancia con su proyecto con el objetivo de poner "algún tipo de veto a esta situación que se está dando como consecuencia del acceso indiscriminado" de menores de edad a redes sociales y todo lo que ello comporta.

"Tenemos que poner las manos a la obra en ese sentido y nos alegramos que el presidente del Gobierno haya atendido las demandas del Partido Popular en ese sentido", ha incidido Moreno.