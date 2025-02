Una manifestación pedirá este domingo "solución digna" a las familias que residen en la UVA de Hortaleza

La Agencia de Vivienda Social ha vendido 321 viviendas a familias realojadas hasta diciembre de 2024

Una manifestación pedirá este domingo "una solución digna" para los vecinos que siguen residiendo en los bloques originales de la Unidades de Vivienda de Absorción (UVA) de Hortaleza, barrio que se levantó en 1963 como "solución temporal para familias expropiadas por el franquismo".

La concentración, que han respaldado entidades vecinales como La Unión de Hortaleza o el Sindicato del Barrio, partirá a las 12 horas de la plaza de Santos de la Humosa, y recorrerá las calles Mar Caspio y Mar de las Antillas para finalizar en el Local Asociativo de la UVA en la calle Abegondo, ha detallado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

"Son más de 60 años en los que las diferentes administraciones, sobre todo la Comunidad de Madrid, han olvidado sus compromisos, han dejado de asumir su responsabilidad, 60 años de abandono. Estamos convencidas de que esta será la primera de muchas acciones que vendrán en un futuro", han defendido las asociaciones vecinales.

Las UVA fueron barriadas provisionales levantadas por la dictadura en diferentes zonas de Madrid, y la de Hortaleza es la única que sigue en pie. "La Comunidad de Madrid asumió su remodelación en los años 90, con el compromiso de realojar a todas las familias. Sin embargo, nunca ha cumplido sus plazos", han criticado.

Los vecinos han denunciado que "en 2023 tendría que haber finalizado nuevas viviendas para las 57 familias que todavía residen en los envejecidos edificios de la UVA". Han añadido que debe construir 428 nuevas viviendas para "cumplir con la remodelación comprometida con el vecindario".

321 VIVIENDAS

El director gerente de la Agencia de Vivienda Social, Eusebio González Castilla, recalcó este viernes que se estima que en esta legislatura se podrá finalizar con la remodelación de la UVA (Unidad Vecinal de Absorción) de Hortaleza y detalló que se han vendido 321 viviendas a familias realojadas hasta diciembre de 2024.

Durante la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, subrayó se trata de una "prioridad" para la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima), responsable del realojo de los vecinos, por "las muchas familias que llevan más de cuatro décadas esperando para disfrutar al fin de su vivienda definitiva" pero, en este sentido, ha apuntado que se han encontrado con "numerosos obstáculos a lo largo de todo este largo camino".

"Estoy convencido que en esta legislatura vamos a poder finalizar con la remodelación de la UVA de la Hortaleza en su totalidad. Actualmente se está preparando el expediente para licitar la urbanización de la parcela que resta, en la que se podrá finalizar aquella remodelación. Con los criterios técnicos que nos ha introducido el Ayuntamiento y las instrucciones que nos han dicho recientemente, es un proyecto actualizado que contempla una inversión de 8,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses", explicó.

Posteriormente a esta urbanización, se abordará la construcción de las últimas 272 viviendas en dos promociones de 144 y 128 viviendas con una inversión de más de 42 millones. Por último, quedaría la rehabilitación de las viviendas de la conocida como almendra central.

REALOJOS

Según relató González Castilla, en estos momentos hay dos viviendas vacías en la UVA de Hortaleza que no tienen asignado o adjudicado un destinatario. "Quedan 11, exactamente, pero porque hay familias que se van a trasladar. Estamos con el proceso de traslado a esas viviendas y estas dos viviendas que quedan vacías es simplemente porque estamos esperando", indicó.

A las familias que quedan, apuntó, se les ha ofrecido realojarse provisionalmente en viviendas de la Agencia con derecho a retorno a la UVA de Hortaleza en cuanto sea posible: "Tan solo 5 de ellos han aceptado esto y lo estamos explorando con ellos. El resto quieren quedarse allí hasta que pueda haber una vivienda".

"En todo caso, si no tuviésemos las 22 viviendas ocupadas en la UVA de Hortaleza que hoy tenemos y que la legislación actual del gobierno socialista no nos permite desalojar, no tendríamos estas familias viviendo en esa almendra central", apostilló.