Manifestantes propalestinos intentan cortar la Vuelta, pero los ciclistas los esquivan por un carril alternativo

Un ciclista pasa entre los manifestantes durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

La organización de la carrera decide saltarse el paso por Cercedilla

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes propalestinos ha intentado cortar la carretera por la que está transcurriendo la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 cuando quedaban menos de 20 kilómetros, pero los ciclistas lo han esquivado por un carril de la carretera alternativo.

Según se ha observado y se ha informado en la retransmisión en directo por Televisión Española, decenas de personas se han sentado en la carretera por la que iba a pasar la cabeza de la carrera y han cortado los dos carriles principales, ataviadas con banderas de Palestina.

Sin embargo, se ha abierto un tercer carril de desvío por el que han cruzado los deportistas, aunque los últimos del pelotón de cabeza han tenido que frenar porque algunos de los manifestantes les han barrado el paso. Los coches de los equipos, que iban justo detrás, se han quedado detenidos.

Minutos antes, la organización de la Vuelta ha informado de que han decidido saltarse el paso por Cercedilla y recortar así algunos kilómetros de la etapa por la presencia de un grupo más amplio de manifestantes y para evitar que afectara al transcurso de la competición.

Esta 90ª edición de la Vuelta Ciclista a España ha estado marcada por las protestas en contra de la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y en apoyo del pueblo palestino, que está sufriendo "un genocidio", según declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma semana.

En la etapa de este sábado, que transcurre entre Robledo de Chavela y el Puerto de Navacerrada, la Delegación de Gobierno ha reforzado la seguridad con un dispositivo de 400 agentes de la Guardia Civil.