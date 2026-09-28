Manos Limpias se querella contra el delegado del Gobierno por la acampada de Sol

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Manos Limpias presentará a lo largo de esta mañana una querella contra el delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de perseguir delitos al permitir la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid.

Así lo ha adelantado a Europa Press el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, con motivo de la falta de actuación de la Delegación de Gobierno de Madrid para impedir el asentamiento ilegal.

La acampada comenzó la noche del sábado al término de la manifestación convocada en Madrid tras el desahucio de Maricarmen y se mantiene para reclamar la aprobación del denominado 'decreto Maricarmen'.

La querella se produce después de que el Ayuntamiento de Madrid acusara este domingo a la Delegación del Gobierno de "dejación de funciones" y de falta de diligencia ante la acampada instalada en la Puerta del Sol tras la manifestación por la vivienda.

Las mismas fuentes municipales recordaron que corresponde a la Delegación del Gobierno el control del orden público, especialmente en lo relativo al derecho de manifestación, y reclamaron que se "reponga la normalidad" en la Puerta del Sol. Asimismo, señalaron que durante las protestas del 15M de 2011 los desalojos fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno.

Por su parte, la Comunidad de Madrid acusó también este domingo al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, de permitir la instalación de la acampada y de "lavarse las manos" al plantear que sea la Policía Municipal la que proceda a su desalojo.

Fuentes del Gobierno regional aseguraron que "lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal" y defendieron que las competencias corresponden a la Policía Nacional. Además, acusaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "buscar culpables y no encontrar soluciones".